«Καρφί» Μακρόν για Τραμπ: «Υποψήφιοι πρόεδροι υπόσχονταν να λήξουν τον πόλεμο σε 24 ώρες, η πραγματικότητα ήταν άλλη» είπε δίπλα στον Ζελένσκι

Από την πλευρά του, οδήλωσε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει τη δυνατότητα συμπαραγωγής ορισμένων από τα Rafale που θα αγοράσει η Ουκρανία, καθώς και την από κοινού παραγωγή drones. «Η Ρωσία διαθέτει πολλούς πόρους και δεν υπολογίζει τις ανθρώπινες απώλειες. Προκαλεί συνεχείς επιθέσεις, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αμυνθούμε», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, ευχαριστώντας τη Γαλλία για τη σταθερή της στήριξη.Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα μπορεί να παραλάβει «100 Rafale, τέσσερα γαλλικά ραντάρ, οκτώ συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και έξι συστήματα εκτόξευσης βομβών», τονίζοντας ότι «αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς».Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε, στο μεταξύ, τη βεβαιότητά του ότι ομπορεί να βελτιώσει το ιστορικό της Ουκρανίας στην καταπολέμηση της διαφθοράς.Ο δρόμος για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ απαιτεί μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου στην χώρα, δήλωσε ο Μακρόν στο Ελιζέ.Την περασμένη εβδομάδα ο Ζελένσκι είχε ζητήσει την παραίτηση δύο υπουργών της κυβέρνησής του εν μέσω μίας έρευνας για φερόμενο σκάνδαλο διαφθοράςτο οποίο προκάλεσε την οργή της κοινής γνώμης για την κυβέρνηση της χώρας.