Στη Γαλλία ο Ζελένσκι, τον υποδέχτηκε ο Μακρόν - Υπέγραψαν μνημόνιο για μαχητικά και την αμυντική θωράκιση της Ουκρανίας

Το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστό φόρουμ που θα συγκεντρώσει ουκρανικές και γαλλικές εταιρείες του τομέα των drones με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Η Γαλλία, μαζί με τη Βρετανία, έχει ταχθεί υπέρ της δημιουργίας συνασπισμού περίπου 30 χωρών που θα είναι πρόθυμες να στείλουν στρατεύματα και μέσα στην Ουκρανία ή κατά μήκος των δυτικών συνόρων της, όταν επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία.