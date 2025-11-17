Στη Γαλλία ο Ζελένσκι, τον υποδέχτηκε ο Μακρόν - Υπέγραψαν μνημόνιο για μαχητικά και την αμυντική θωράκιση της Ουκρανίας
Στη Γαλλία ο Ζελένσκι, τον υποδέχτηκε ο Μακρόν - Υπέγραψαν μνημόνιο για μαχητικά και την αμυντική θωράκιση της Ουκρανίας
Ο Ουκρανός πρόεδρος και ο Γάλλος ομόλογός του υπέγραψαν μνημόνιο συνεννόησης για την περαιτέρω στρατιωτική ενίσχυση του Κιέβου
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι έφτασε τη Δευτέρα στο Παρίσι (μετά τη χθεσινή επίσκεψη στην Αθήνα), με σκοπό να ολοκληρώσει συμφωνίες με τη Γαλλία για την προμήθεια αντιαεροπορικών συστημάτων, μαχητικών αεροσκαφών και πυραύλων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους έχουν ενταθεί και η Μόσχα αναφέρει προέλαση στην περιοχή της Ζαπορίζια.
Ο Ζελένσκι θα έχει συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, την ώρα που το Κίεβο επιδιώκει να ενισχύσει σημαντικά τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας και της αντιαεροπορικής άμυνας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Κυριακή, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι έχει προετοιμαστεί μια «ιστορική συμφωνία» με τη Γαλλία, η οποία θα περιλαμβάνει ενίσχυση της πολεμικής αεροπλοϊας, της αντιαεροπορικής άμυνας και άλλων αμυντικών δυνατοτήτων.
Ο Μακρόν υποδέχθηκε τον Ζελένσκι με θερμή χειραψία στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Villacoublay έξω από το Παρίσι, σηματοδοτώντας την αρχή ενός κύκλου συζητήσεων που έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν τις κλιμακούμενες ανάγκες της Ουκρανίας. Παράλληλα, έπεσαν υπογραφές σε μνημόνιο προθέσεων για την περαιτέρω στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι λεπτομέρειες..
Το Παρίσι έχει εδώ και εβδομάδες επαφές για πιθανή περαιτέρω στρατιωτική υποστήριξη στην ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, αν και η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται σε πολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την έκταση της βοήθειας που μπορεί να παράσχει.
Τον προηγούμενο μήνα, ο Μακρόν είχε δεσμευθεί να προσφέρει περισσότερα μαχητικά Mirage, πέραν των έξι που είχε ήδη υποσχεθεί, καθώς και νέα παρτίδα πυραύλων Aster 30 για τα αντιαεροπορικά συστήματα SAMP/T τα οποία χρησιμοποιεί η Ουκρανία. Ωστόσο, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες, η επίσκεψη του Ζελένσκι αναμένεται να αποδώσει ακόμη περισσότερα. Στο τραπέζι βρίσκεται μια δεκαετής στρατηγική συμφωνία για την αεροπορία, η οποία θα σηματοδοτήσει την πρόθεση της Γαλλίας να παράσχει στο Κίεβο μαχητικά Rafale πολλαπλών ρόλων, κατασκευής Dassault.
Μέρος των αεροσκαφών ενδέχεται να προέλθει απευθείας από τα γαλλικά αποθέματα, ενώ η κύρια ποσότητα θα ενταχθεί σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την ενίσχυση του στόλου της ουκρανικής αεροπορίας, ο οποίος στοχεύει να φθάσει τα 250 μαχητικά, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών F-16 και των σουηδικών Gripen. Η επιχειρησιακή ένταξη των προηγμένων αεροσκαφών θα απαιτήσει χρόνο, καθώς προβλέπεται απαιτητική εκπαίδευση για τους πιλότους.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η επίσκεψη θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε συμφωνίες για περισσότερα συστήματα SAMP/T, είτε από τα υφιστάμενα γαλλικά αποθέματα είτε μέσω μακροπρόθεσμων παραγγελιών νέας γενιάς, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων και αντι-drone συστημάτων. Δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα χρηματοδοτηθούν οι επιπλέον αυτές προμήθειες.
Σε ενημέρωση προς τον Τύπο πριν από την άφιξη του Ζελένσκι, το γραφείο του Μακρόν ανέφερε ότι στόχος των συζητήσεων είναι «να τεθεί η γαλλική αμυντική τεχνογνωσία στην υπηρεσία της άμυνας της Ουκρανίας» και «να της επιτρέψει να αποκτήσει τα συστήματα που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στη ρωσική επιθετικότητα». Ο Ζελένσκι θα παρακολουθήσει παρουσίαση από διάφορους αμυντικούς κατασκευαστές, ανάμεσά τους τη Dassault, πριν από την υπογραφή επιστολής πρόθεσης και συμβολαίων αργότερα μέσα στην ημέρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα της γαλλικής Προεδρίας, το οποίο δεν αναφέρει λεπτομέρειες.
Ο Ζελένσκι θα έχει συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, την ώρα που το Κίεβο επιδιώκει να ενισχύσει σημαντικά τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας και της αντιαεροπορικής άμυνας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Κυριακή, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι έχει προετοιμαστεί μια «ιστορική συμφωνία» με τη Γαλλία, η οποία θα περιλαμβάνει ενίσχυση της πολεμικής αεροπλοϊας, της αντιαεροπορικής άμυνας και άλλων αμυντικών δυνατοτήτων.
Zelensky has arrived in Paris, where Macron has already welcomed him.— NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2025
A military supply agreement is expected to be signed. pic.twitter.com/7OnUyFRiGU
Ο Μακρόν υποδέχθηκε τον Ζελένσκι με θερμή χειραψία στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Villacoublay έξω από το Παρίσι, σηματοδοτώντας την αρχή ενός κύκλου συζητήσεων που έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν τις κλιμακούμενες ανάγκες της Ουκρανίας. Παράλληλα, έπεσαν υπογραφές σε μνημόνιο προθέσεων για την περαιτέρω στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι λεπτομέρειες..
🔴 Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron signent une lettre d'intention dont le contenu reste pour l’instant inconnu.— LCI (@LCI) November 17, 2025
Le président ukrainien avait qualifié cet accord en matière d’armement d’« historique » pic.twitter.com/dO5lKyDeDP
Το Παρίσι έχει εδώ και εβδομάδες επαφές για πιθανή περαιτέρω στρατιωτική υποστήριξη στην ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, αν και η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται σε πολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την έκταση της βοήθειας που μπορεί να παράσχει.
Τον προηγούμενο μήνα, ο Μακρόν είχε δεσμευθεί να προσφέρει περισσότερα μαχητικά Mirage, πέραν των έξι που είχε ήδη υποσχεθεί, καθώς και νέα παρτίδα πυραύλων Aster 30 για τα αντιαεροπορικά συστήματα SAMP/T τα οποία χρησιμοποιεί η Ουκρανία. Ωστόσο, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες, η επίσκεψη του Ζελένσκι αναμένεται να αποδώσει ακόμη περισσότερα. Στο τραπέζι βρίσκεται μια δεκαετής στρατηγική συμφωνία για την αεροπορία, η οποία θα σηματοδοτήσει την πρόθεση της Γαλλίας να παράσχει στο Κίεβο μαχητικά Rafale πολλαπλών ρόλων, κατασκευής Dassault.
Μέρος των αεροσκαφών ενδέχεται να προέλθει απευθείας από τα γαλλικά αποθέματα, ενώ η κύρια ποσότητα θα ενταχθεί σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την ενίσχυση του στόλου της ουκρανικής αεροπορίας, ο οποίος στοχεύει να φθάσει τα 250 μαχητικά, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών F-16 και των σουηδικών Gripen. Η επιχειρησιακή ένταξη των προηγμένων αεροσκαφών θα απαιτήσει χρόνο, καθώς προβλέπεται απαιτητική εκπαίδευση για τους πιλότους.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η επίσκεψη θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε συμφωνίες για περισσότερα συστήματα SAMP/T, είτε από τα υφιστάμενα γαλλικά αποθέματα είτε μέσω μακροπρόθεσμων παραγγελιών νέας γενιάς, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων και αντι-drone συστημάτων. Δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα χρηματοδοτηθούν οι επιπλέον αυτές προμήθειες.
Σε ενημέρωση προς τον Τύπο πριν από την άφιξη του Ζελένσκι, το γραφείο του Μακρόν ανέφερε ότι στόχος των συζητήσεων είναι «να τεθεί η γαλλική αμυντική τεχνογνωσία στην υπηρεσία της άμυνας της Ουκρανίας» και «να της επιτρέψει να αποκτήσει τα συστήματα που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στη ρωσική επιθετικότητα». Ο Ζελένσκι θα παρακολουθήσει παρουσίαση από διάφορους αμυντικούς κατασκευαστές, ανάμεσά τους τη Dassault, πριν από την υπογραφή επιστολής πρόθεσης και συμβολαίων αργότερα μέσα στην ημέρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα της γαλλικής Προεδρίας, το οποίο δεν αναφέρει λεπτομέρειες.
Το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστό φόρουμ που θα συγκεντρώσει ουκρανικές και γαλλικές εταιρείες του τομέα των drones με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Η Γαλλία, μαζί με τη Βρετανία, έχει ταχθεί υπέρ της δημιουργίας συνασπισμού περίπου 30 χωρών που θα είναι πρόθυμες να στείλουν στρατεύματα και μέσα στην Ουκρανία ή κατά μήκος των δυτικών συνόρων της, όταν επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία.
Ειδήσεις σήμερα:
Πήραν πάνω από €300.000 οι δράστες για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον εντολέα
Αλαφούζος για όλα: Έχουμε μάθει από τα λάθη μας, θα προχωρήσουμε όμως μπροστά και θα αναγεννηθούμε - Τι είπε για διοικητικά, Γιοβάνοβιτς και ΕΠΟ
Έρχονται διαδοχικά κύματα βροχών στη δυτική Ελλάδα, προειδοποιεί ο Αρναούτογλου - Πού χρειάζεται προσοχή
Ειδήσεις σήμερα:
Πήραν πάνω από €300.000 οι δράστες για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον εντολέα
Αλαφούζος για όλα: Έχουμε μάθει από τα λάθη μας, θα προχωρήσουμε όμως μπροστά και θα αναγεννηθούμε - Τι είπε για διοικητικά, Γιοβάνοβιτς και ΕΠΟ
Έρχονται διαδοχικά κύματα βροχών στη δυτική Ελλάδα, προειδοποιεί ο Αρναούτογλου - Πού χρειάζεται προσοχή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα