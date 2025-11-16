Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.
Βίντεο: Αυτοκίνητο παρέσυρε θεατές σε αγώνα επίδειξης στην Αυστραλία - Τουλάχιστον 9 τραυματίες
Ένας 54χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Οι τραυματίες είναι μεταξύ 20 και 75 ετών
Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Σάββατο όταν αυτοκίνητο παρέσυρε θεατές σε αγώνα επίδειξης στην πόλη Γουάλτσα της νοτιοανατολικής Αυστραλίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.
Ύστερα από σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο στον χώρο της επίδειξης, ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει με ορμή στον προστατευτικό φράχτη και να παρασύρει αρκετούς θεατές.
Ένας 54χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας, συμπληρώνοντας πως άλλοι τρεις θεατές τραυματίστηκαν σοβαρά.
Οι τραυματίες είναι μεταξύ 20 και 75 ετών, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.
Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που το αυτοκίνητο παρασύρει τους θεατές.
