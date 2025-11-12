Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Ο Καναδάς σκέφτεται τη συμμετοχή του στη Eurovision - «Είναι μια πλατφόρμα για να λάμψουμε»
Δημοσιεύματα του καναδικού Τύπου αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι συμμετείχε προσωπικά στην προσπάθεια για συμμετοχή στον μουσικό διαγωνισμό
Μία ενδιαφέρουσα αναφορά μίας γραμμής τράβηξε την προσοχή των Καναδών δημοσιογράφων στο προσχέδιο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για το 2026 που εκτείνεται σε σχεδόν 500 σελίδες.
Η κυβέρνηση του Καναδά, σύμφωνα με την αναφορά, συνεργάζεται με τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα για να διερευνήσει τη συμμετοχή του στη Eurovision.
Ο υπουργός Οικονομικών, Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν είπε ότι η πρόταση για συμμετοχή στο λαμπερό τηλεοπτικό σόου προήλθε από «τους ανθρώπους που συμμετέχουν». Δεν διευκρίνισε, πάντως, αν αναφερόταν σε συγκεκριμένες χώρες ή στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, η οποία διοργανώνει τον διαγωνισμό.
Το CBC-Radio Canada είναι συνδεδεμένο μέλος, όπως είναι και η Αυστραλία που προσκλήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του διαγωνισμού να συμμετάσχει στην Eurovision το 2015. Καλλιτέχνες από τον Καναδά έχουν συμμετάσχει τρεις φορές με κορυφαία τη Σελίν Ντιόν που κέρδισε το 1988 για λογαριασμό της Ελβετίας.
Ο υπουργός, αναφέρει ο Guardian, φάνηκε να υποστηρίζει την πρόταση, υπονοώντας ότι αποτελεί μέρος της στρατηγικής επανευθυγράμμισης της κυβέρνησης από τις ΗΠΑ και προς την Ευρώπη.
«Νομίζω ότι είναι μια πλατφόρμα για να λάμψει ο Καναδάς», δήλωσε ο Σαμπάν την περασμένη εβδομάδα. Πρόσθεσε ότι «πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας – ναι, θέλουμε να προστατεύσουμε την κυριαρχία μας, αλλά θέλουμε επίσης να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στον τομέα των τεχνών και της κινηματογραφικής βιομηχανίας να λάμψουν σε όλο τον κόσμο. Και έχουμε πολλά να προσφέρουμε ως Καναδοί».
Εν τω μεταξύ, δύο κυβερνητικές πηγές δήλωσαν στο CBC ότι ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι, ο οποίος σπούδασε και έζησε για χρόνια στη Βρετανία ως διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, συμμετείχε προσωπικά στην προσπάθεια του Καναδά να συμμετάσχει στη Eurovision.
Την Τετάρτη, ο διευθυντής του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, επιβεβαίωσε την πληροφορία, λέγοντας ότι οι συνομιλίες με τον Καναδά βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο.
Τα καναδικά ΜΜΕ επισημαίνουν πάντως το υψηλό κόστος συμμετοχής και τον σχετικά χαμηλό αριθμό Καναδών που παρακολουθούν τον διαγωνισμό. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, ο Καναδάς έχει εξετάσει στο παρελθόν τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό τραγουδιού. Το 2022, το CBC δήλωσε ότι είχε απορρίψει την ιδέα καθώς αποφάσισε ότι ήταν «απαγορευτικά δαπανηρή».
