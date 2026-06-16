Ο 12χρονος πρίγκιπας Τζορτζ θα σπουδάσει στο οικοτροφείο του Ίτον από τον Σεπτέμβριο

Το Ίτον θεωρείται σχολείο της ελίτ, διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τις παραδόσεις του, μεταξύ άλλων εκείνη μιας στολής που μοιάζει με φράκο και υποδέχεται κάθε χρόνο σχεδόν 1.350 μαθητές, ηλικίας 13-18 ετών