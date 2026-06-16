Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Ο 12χρονος πρίγκιπας Τζορτζ θα σπουδάσει στο οικοτροφείο του Ίτον από τον Σεπτέμβριο
Ο 12χρονος πρίγκιπας Τζορτζ θα σπουδάσει στο οικοτροφείο του Ίτον από τον Σεπτέμβριο
Το Ίτον θεωρείται σχολείο της ελίτ, διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τις παραδόσεις του, μεταξύ άλλων εκείνη μιας στολής που μοιάζει με φράκο και υποδέχεται κάθε χρόνο σχεδόν 1.350 μαθητές, ηλικίας 13-18 ετών
Ο πρίγκιπας Τζορτζ, ο μεγαλύτερος γιος του πρίγκιπα της Ουαλίας και διαδόχου του θρόνου Ουίλιαμ, θα ξεκινήσει μαθήματα τον Σεπτέμβριο στο φημισμένο κολέγιο του Ίτον, κοντά στον πύργο του Ουίνδσορ, όπου ο πατέρας του σπούδασε πριν από εκείνον, ανακοίνωσε σήμερα το παλάτι του Κένσινγκτον.
O 12χρονος πρίγκιπας, ο οποίος θα γίνει με τη σειρά του διάδοχος του θρόνου, όταν ο πατέρας του αναλάβει καθήκοντα μετά τον παππού του Κάρολο, θα ενταχθεί σε αυτό το οικοτροφείο αρρένων, όπου πήγε επίσης ο θείος του, ο πρίγκιπας Χάρι, και πολλά άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, έναντι ενός κόστους ύψους περίπου 72.800 ευρώ τον χρόνο.
«Το παλάτι του Κένσιγκτον μπορεί να επιβεβαιώσει πως ο πρίγκιπας Τζόρτζ θα σπουδάσει στο κολέγιο Ίτον από τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου σε μία ανακοίνωση.
Αυτό το σχολείο για παιδιά ηλικίας 13-18 ετών, που ιδρύθηκε το 1440 από τον βασιλιά Ερρίκο ΣΤ΄, βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιομέτρων δυτικά του Λονδίνου. Καθώς θεωρείται σχολείο της ελίτ, διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τις παραδόσεις του, μεταξύ άλλων εκείνη μιας στολής που μοιάζει με φράκο και υποδέχεται κάθε χρόνο σχεδόν 1.350 μαθητές, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.
Το οικοτροφείο βρίσκεται μονάχα λίγα χιλιόμετρα από την οικία των γονέων του Τζορτζ, του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ, που διαμένουν με την οικογένειά τους στο Φόρεστ Λοντζ, στο Ουίνδσορ. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο νεαρός πρίγκιπας θα μένει ή όχι εντός του Ίτον.
Ο Τζορτζ, που θα κλείσει τα 13 τον επόμενο χρόνο, είναι δεύτερος στη σειρά διαδοχής στον βρετανικό θρόνο. Από το νηπιαγωγείο Montessori μέχρι το φημισμένο ιδιωτικό σχολείο του Lambrook, κοντά στο Ουίνδσορ, όπου τελείωσε το δημοτικό, τα εκπαιδευτικά του ιδρύματα και το κόστος τους σχολιάζονται πάντα εκτενώς από τις εφημερίδες.
O 12χρονος πρίγκιπας, ο οποίος θα γίνει με τη σειρά του διάδοχος του θρόνου, όταν ο πατέρας του αναλάβει καθήκοντα μετά τον παππού του Κάρολο, θα ενταχθεί σε αυτό το οικοτροφείο αρρένων, όπου πήγε επίσης ο θείος του, ο πρίγκιπας Χάρι, και πολλά άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, έναντι ενός κόστους ύψους περίπου 72.800 ευρώ τον χρόνο.
Στο διάσημο εκπαιδευτικό ίδρυμα Ίτον έχουν παρακολουθήσει μαθήματα 20 πρώην και πρωθυπουργοί της Βρετανίας, μεταξύ αυτών ο Ντέιβιντ Κάμερον και ο Μπόρις Τζόνσον ακόμα και οι συγγραφείς Ίαν Φλέμινγκ και Τζορτζ Όργουελ.
🚨 NEW: Buckingham Palace has announced Prince George will attend Eton College from September pic.twitter.com/Dw9gFlCOUi— Politics UK (@PolitlcsUK) June 16, 2026
«Το παλάτι του Κένσιγκτον μπορεί να επιβεβαιώσει πως ο πρίγκιπας Τζόρτζ θα σπουδάσει στο κολέγιο Ίτον από τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου σε μία ανακοίνωση.
Αυτό το σχολείο για παιδιά ηλικίας 13-18 ετών, που ιδρύθηκε το 1440 από τον βασιλιά Ερρίκο ΣΤ΄, βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιομέτρων δυτικά του Λονδίνου. Καθώς θεωρείται σχολείο της ελίτ, διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τις παραδόσεις του, μεταξύ άλλων εκείνη μιας στολής που μοιάζει με φράκο και υποδέχεται κάθε χρόνο σχεδόν 1.350 μαθητές, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.
Το οικοτροφείο βρίσκεται μονάχα λίγα χιλιόμετρα από την οικία των γονέων του Τζορτζ, του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ, που διαμένουν με την οικογένειά τους στο Φόρεστ Λοντζ, στο Ουίνδσορ. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο νεαρός πρίγκιπας θα μένει ή όχι εντός του Ίτον.
Ο Τζορτζ, που θα κλείσει τα 13 τον επόμενο χρόνο, είναι δεύτερος στη σειρά διαδοχής στον βρετανικό θρόνο. Από το νηπιαγωγείο Montessori μέχρι το φημισμένο ιδιωτικό σχολείο του Lambrook, κοντά στο Ουίνδσορ, όπου τελείωσε το δημοτικό, τα εκπαιδευτικά του ιδρύματα και το κόστος τους σχολιάζονται πάντα εκτενώς από τις εφημερίδες.
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