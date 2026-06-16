Τραγωδία στη Βραζιλία: Σκοτώθηκε 59χρονη πεζοπόρος, έπεσε από ύψος 30 μέτρων την ώρα που έβαζε εντομοαπωθητικό

Ο οδηγός πεζοπορίας προσπάθησε να πιάσει το χέρι της Γκαρσία, καθώς αυτή έπεφτε από τον γκρεμό, αλλά παραλίγο να παρασυρθεί και ο ίδιος - Η γυναίκα φορούσε εξοπλισμό ασφαλείας, όπως γάντια, κράνος κλπ.