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Βαλένθια: Άνδρας ομολόγησε ότι σκότωσε τον λογοθεραπευτή του γιου του επειδή πίστευε ότι κακοποιούσε το παιδί
Βαλένθια: Άνδρας ομολόγησε ότι σκότωσε τον λογοθεραπευτή του γιου του επειδή πίστευε ότι κακοποιούσε το παιδί
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντόπισε το μαχαίρι με λεπίδα 15 εκατοστών που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση
Στη σύλληψη ενός 24χρονου προχώρησαν οι ισπανικές Αρχές μετά τη δολοφονία λογοθεραπευτή σε κλινική της Βαλένθια. Ο δράστης παραδόθηκε το απόγευμα της Δευτέρας και ομολόγησε ότι σκότωσε τον θεραπευτή του γιου του.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, προχώρησε στην επίθεση επειδή πίστευε ότι ο 32χρονος κακοποιούσε σεξουαλικά το παιδί του. Η κυβερνητική εκπρόσωπος στην περιοχή, Πιλάρ Μπερναμπέ, επιβεβαίωσε το έγκλημα, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στα κίνητρα που επικαλέστηκε ο συλληφθείς.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντόπισε το μαχαίρι με λεπίδα 15 εκατοστών που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εναντίον του λογοθεραπευτή.
Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών, με τον πατέρα να ζητά να δει το υλικό από κάμερες ασφαλείας του χώρου. Σύμφωνα με την εκδοχή που εξετάζουν οι Αρχές, ο λογοθεραπευτής αρνήθηκε το αίτημα και τότε ο 24χρονος τον μαχαίρωσε επανειλημμένα, προκαλώντας τον θάνατό του.
Μετά το περιστατικό, ο δράστης μετέφερε το παιδί στο σπίτι και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να παραδοθεί. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έφτασε στα γραφεία της αστυνομίας έχοντας ακόμη αίματα στα χέρια του.
Η έρευνα των ισπανικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και οι ισχυρισμοί που προέβαλε ο κατηγορούμενος μετά τη σύλληψή του.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, προχώρησε στην επίθεση επειδή πίστευε ότι ο 32χρονος κακοποιούσε σεξουαλικά το παιδί του. Η κυβερνητική εκπρόσωπος στην περιοχή, Πιλάρ Μπερναμπέ, επιβεβαίωσε το έγκλημα, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στα κίνητρα που επικαλέστηκε ο συλληφθείς.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντόπισε το μαχαίρι με λεπίδα 15 εκατοστών που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εναντίον του λογοθεραπευτή.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο πατέρας είχε μεταφέρει τον γιο του στο ιατρείο για προγραμματισμένη συνεδρία λογοθεραπείας. Όταν επέστρεψε στον χώρο έπειτα από σύντομη απουσία, ισχυρίστηκε ότι είδε το παιδί με κατεβασμένο παντελόνι και χωρίς πάνα.
El presunto autor del crimen se presentó en una comisaría de la Policía Nacional con las manos ensangrentadas y confesó los hechos pic.twitter.com/a0smiVS5ic— El Debate (@eldebate_com) June 16, 2026
Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών, με τον πατέρα να ζητά να δει το υλικό από κάμερες ασφαλείας του χώρου. Σύμφωνα με την εκδοχή που εξετάζουν οι Αρχές, ο λογοθεραπευτής αρνήθηκε το αίτημα και τότε ο 24χρονος τον μαχαίρωσε επανειλημμένα, προκαλώντας τον θάνατό του.
Μετά το περιστατικό, ο δράστης μετέφερε το παιδί στο σπίτι και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να παραδοθεί. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έφτασε στα γραφεία της αστυνομίας έχοντας ακόμη αίματα στα χέρια του.
Η έρευνα των ισπανικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και οι ισχυρισμοί που προέβαλε ο κατηγορούμενος μετά τη σύλληψή του.
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