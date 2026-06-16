Στο στόχαστρο Τραμπ οι «αποστάτες» της συμφωνίας με Ιράν: Σε δύσκολη θέση οι Χέγκσεθ, Ράτκλιφ, λένε στο Ισραήλ

Η έντονη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο πριν μερικές εβδομάδες, αποκάλυψε ξανά τις αντίπαλες τάσεις στο εσωτερικό της Ουάσινγκτον για το Ιράν - Η «ασυλία» του Ρούμπιο και οι πιέσεις του Βανς για το Ισραήλ