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Ενθουσιασμένος ο Τραμπ με την πρόσκληση του Μακρόν για το δείπνο στις... ολόχρυσες Βερσαλλίες
Ενθουσιασμένος ο Τραμπ με την πρόσκληση του Μακρόν για το δείπνο στις... ολόχρυσες Βερσαλλίες
Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι γνωστός για τη λατρεία του στον χρυσό, με τον οποίο έχει διακοσμήσει μεγάλο μέρος του Λευκού Οίκου
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την πρόσκληση του Γάλλου ομολόγου του, Εμανουέλ Μακρόν, να δειπνήσουν αύριο Τετάρτη στις Βερσαλλίες, επειδή το ανάκτορο του Λουδοβίκου ΙΔ΄ είναι «το βαρύ πυροβολικό».
«Ο Γάλλος πρόεδρος, που αποδεικνύεται πολύ ευγενικός άνθρωπος, με προσκάλεσε να δειπνήσουμε στις Βερσαλλίες» είπε ο Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου της G7 στο Εβιάν. «Οι Βερσαλλίες, δεν είναι επιχρυσωμένες, είναι το βαρύ πυροβολικό. Και επομένως είπα ότι θα μου άρεσε πολύ», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος, που είναι γνωστός για τη λατρεία του στον χρυσό, με τον οποίο έχει διακοσμήσει μεγάλο μέρος του Λευκού Οίκου μετά την επιστροφή του στην εξουσία, το 2025.
Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, που αναχώρησε την Κυριακή μέσα στη νύχτα από την Ουάσινγκτον, αφού γιόρτασε τα γενέθλιά του με ένα σόου Μικτών Πολεμικών Τεχνών στους κήπους του Λευκού Οίκου, παραδέχτηκε ότι λόγω του δείπνου, κοντά στο Παρίσι, θα αναγκαστεί για άλλη μια φορά να ταξιδέψει σε πολύ προχωρημένη ώρα. Όμως «σε κάθε περίπτωση, δεν κοιμάμαι και πολύ», σχολίασε.
Στη Γαλλία, η αντιπολίτευση υποψιάζεται ότι ο Μακρόν οργάνωσε το δείπνο στην κατοικία του Βασιλιά Ήλιου για να καλοπιάσει τον Τραμπ, που είναι γνωστός για την αγάπη του στις πολυτελείς δεξιώσεις.
«Δεν πρόκειται για γκαλά, αλλά για ένα δείπνο για να γιορτάσουμε τα 250 χρόνια» από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ «επειδή η Γαλλία έπαιξε κάποιον ρόλο», εξήγησε ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος τη Δευτέρα.
Στο Παρίσι λέγεται πολύ σοβαρά ότι ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄, υποδεχόμενος στις Βερσαλλίες τον Βενιαμίν Φραγκλίνο το 1778, του υποσχέθηκε στρατιωτική στήριξη για την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Στο παλάτι υπογράφηκε και η διακήρυξη της ανεξαρτησίας, το 1783.
Το Ελιζέ υπόσχεται ότι θα είναι ένα «σοβαρό» δείπνο εργασίας μεταξύ των ομάδων των δύο προέδρων.
«Ο Γάλλος πρόεδρος, που αποδεικνύεται πολύ ευγενικός άνθρωπος, με προσκάλεσε να δειπνήσουμε στις Βερσαλλίες» είπε ο Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου της G7 στο Εβιάν. «Οι Βερσαλλίες, δεν είναι επιχρυσωμένες, είναι το βαρύ πυροβολικό. Και επομένως είπα ότι θα μου άρεσε πολύ», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος, που είναι γνωστός για τη λατρεία του στον χρυσό, με τον οποίο έχει διακοσμήσει μεγάλο μέρος του Λευκού Οίκου μετά την επιστροφή του στην εξουσία, το 2025.
Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, που αναχώρησε την Κυριακή μέσα στη νύχτα από την Ουάσινγκτον, αφού γιόρτασε τα γενέθλιά του με ένα σόου Μικτών Πολεμικών Τεχνών στους κήπους του Λευκού Οίκου, παραδέχτηκε ότι λόγω του δείπνου, κοντά στο Παρίσι, θα αναγκαστεί για άλλη μια φορά να ταξιδέψει σε πολύ προχωρημένη ώρα. Όμως «σε κάθε περίπτωση, δεν κοιμάμαι και πολύ», σχολίασε.
🚨 AWESOME! President Trump reveals he is staying LATE in Europe because he was invited to a dinner in Versailles, France by President Macron— Q RIGHT SCOPE (@Qrightscopee) June 16, 2026
"All it means is that I get home later in the evening, meaning early in the morning!"
"I'm a fan of beautiful places. And I WAS leaving… pic.twitter.com/7aL8WqVuGM
Στη Γαλλία, η αντιπολίτευση υποψιάζεται ότι ο Μακρόν οργάνωσε το δείπνο στην κατοικία του Βασιλιά Ήλιου για να καλοπιάσει τον Τραμπ, που είναι γνωστός για την αγάπη του στις πολυτελείς δεξιώσεις.
«Δεν πρόκειται για γκαλά, αλλά για ένα δείπνο για να γιορτάσουμε τα 250 χρόνια» από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ «επειδή η Γαλλία έπαιξε κάποιον ρόλο», εξήγησε ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος τη Δευτέρα.
Στο Παρίσι λέγεται πολύ σοβαρά ότι ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄, υποδεχόμενος στις Βερσαλλίες τον Βενιαμίν Φραγκλίνο το 1778, του υποσχέθηκε στρατιωτική στήριξη για την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Στο παλάτι υπογράφηκε και η διακήρυξη της ανεξαρτησίας, το 1783.
Το Ελιζέ υπόσχεται ότι θα είναι ένα «σοβαρό» δείπνο εργασίας μεταξύ των ομάδων των δύο προέδρων.
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