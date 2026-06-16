«Τρέχει» το Κατάρ μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ: Στόχος η επαναφορά του 80% της παραγωγής LNG μέσα σε δύο μήνες

Το Κατάρ ετοιμάζεται να επανεκκινήσει το μεγαλύτερο συγκρότημα παραγωγής φυσικού αερίου στον κόσμο, που παραμένει ανενεργό για περισσότερους από τρεις μήνες





Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των σχεδιασμών και τις οποίες επικαλείται το Bloomberg, η QatarEnergy, η οποία διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις παραγωγής 50% της συνολικής δυναμικότητας έναν μήνα μετά την αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.



80% της δυναμικότητας εντός δύο μηνών από την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού.











Η QatarEnergy δεν προχώρησε σε άμεσο σχόλιο όταν κλήθηκε από το πρακτορείο να τοποθετηθεί σχετικά.



Αναστολή λειτουργίας από την πρώτη εβδομάδα του πολέμου Το Κατάρ ανέστειλε τη λειτουργία του μεγαλύτερου συγκροτήματος παραγωγής LNG στον κόσμο κατά την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, μετά από ιρανική επίθεση. Η απόφαση οδήγησε σε ακυρώσεις φορτίων και έπληξε τη φήμη της χώρας ως ενός από τους πλέον αξιόπιστους προμηθευτές φυσικού αερίου διεθνώς.



Κλείσιμο Ρας Λαφάν, από το οποίο προήλθε σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς LNG το προηγούμενο έτος, παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανενεργό εδώ και περισσότερο από τρεις μήνες. Η ουσιαστική διακοπή της ναυσιπλοΐας στα



Παράλληλα, το Κατάρ προετοιμάζει εδώ και μήνες την επανεκκίνηση των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η QatarEnergy πραγματοποιεί από τον Απρίλιο δοκιμές εξοπλισμού και τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης ώστε να επιταχύνει την επαναφορά της παραγωγής.



Ορισμένες γραμμές παραγωγής συνέχισαν να λειτουργούν με μειωμένη δυναμικότητα, επιτρέποντας την τροφοδοσία γειτονικών χωρών αλλά και τη δυνατότητα ταχείας αύξησης της παραγωγής όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.



Στόχος η επαναφορά στο 50% μέσα σε ένα μήνα Η δυνατότητα επαναφοράς του 50% της παραγωγής μέσα σε έναν μήνα θεωρείται ταχύτερη από τις προβλέψεις αρκετών αναλυτών και εμπόρων ενέργειας.



Να αυξήσει γρήγορα την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μόλις επαναλειτουργήσουν τα Στενά του Ορμούζ σχεδιάζει το Κατάρ , επιδιώκοντας να επαναφέρει το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγικών του δυνατοτήτων μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Η εξέλιξη αναμένεται να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της πίεσης που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου μετά τη σύγκρουση με το Ιράν.Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των σχεδιασμών και τις οποίες επικαλείται το, η, η οποία διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις παραγωγής LNG της χώρας, έχει ενημερώσει τους πελάτες της ότι αναμένει να αυξήσει την παραγωγή στο περίπουτης συνολικής δυναμικότητας έναν μήνα μετά την αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης από ταΟι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η παραγωγή θα μπορούσε να φτάσει περίπου στοτης δυναμικότητας εντόςαπό την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού.Ωστόσο, η πλήρης αποκατάσταση της παραγωγής δεν αναμένεται να είναι άμεση. Δύο γραμμές παραγωγής, που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο ποσοστό της δυναμικότητας, υπέστησαν ζημιές από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις τον Μάρτιο και θα χρειαστούν χρόνια για να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία.δεν προχώρησε σε άμεσο σχόλιο όταν κλήθηκε από το πρακτορείο να τοποθετηθεί σχετικά.Το Κατάρ ανέστειλε τη λειτουργία του μεγαλύτερου συγκροτήματος παραγωγήςστον κόσμο κατά την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, μετά από ιρανική επίθεση. Η απόφαση οδήγησε σε ακυρώσεις φορτίων και έπληξε τη φήμη της χώρας ως ενός από τους πλέον αξιόπιστους προμηθευτές φυσικού αερίου διεθνώς.Το συγκρότημα του, από το οποίο προήλθε σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς LNG το προηγούμενο έτος, παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανενεργό εδώ και περισσότερο από τρεις μήνες. Η ουσιαστική διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ κατέστησε εξαιρετικά δύσκολη τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές.Παράλληλα, το Κατάρ προετοιμάζει εδώ και μήνες την επανεκκίνηση των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ηπραγματοποιεί από τον Απρίλιο δοκιμές εξοπλισμού και τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης ώστε να επιταχύνει την επαναφορά της παραγωγής.Ορισμένες γραμμές παραγωγής συνέχισαν να λειτουργούν με μειωμένη δυναμικότητα, επιτρέποντας την τροφοδοσία γειτονικών χωρών αλλά και τη δυνατότητα ταχείας αύξησης της παραγωγής όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.Η δυνατότητα επαναφοράς του 50% της παραγωγής μέσα σε έναν μήνα θεωρείται ταχύτερη από τις προβλέψεις αρκετών αναλυτών και εμπόρων ενέργειας.

Παρά την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με τον χρόνο πλήρους επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το πέρασμα θα ανοίξει έως την Παρασκευή, όταν αναμένεται να υπογραφεί ενδιάμεση συμφωνία με το Ιράν στην Ελβετία.



Ωστόσο, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος έχει προειδοποιήσει ότι θα απαιτηθεί προηγουμένως η απομάκρυνση ναρκών από τη θαλάσσια περιοχή, γεγονός που εξακολουθεί να δημιουργεί ερωτήματα σε ναυτιλιακές εταιρείες, εμπόρους και παραγωγούς ενέργειας.



Η επιστροφή σημαντικών ποσοτήτων LNG από το Κατάρ αναμένεται να συμβάλει στην άμβλυνση των προβλημάτων προσφοράς που έχουν εμφανιστεί διεθνώς. Παρά την πρόοδο στις διπλωματικές επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, οι τιμές του LNG στην Ευρώπη και την Ασία παραμένουν υψηλότερες σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.



Το Κατάρ έχει καταφέρει το τελευταίο διάστημα να πραγματοποιήσει περιορισμένο αριθμό εξαγωγών προς ασιατικούς πελάτες, αποκρύπτοντας την πραγματική θέση ορισμένων δεξαμενόπλοιων για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες αποστολές εξακολουθούν να βρίσκονται σημαντικά χαμηλότερα από τα συνήθη επίπεδα εξαγωγών της χώρας.