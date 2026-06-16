Ποτέ δεν με ενδιέφερε η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, λέει τώρα ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν

Ποτέ δεν με ενδιέφερε η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, λέει τώρα ο Τραμπ

Οι άνθρωποι με τους οποίους διαπραγματευόμαστε είναι λογικοί και όχι ριζοσπαστικοποιημένοι, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ποτέ δεν με ενδιέφερε η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, λέει τώρα ο Τραμπ
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 ότι «ποτέ δεν τον ενδιέφερε η αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν, αν και πίστευε ότι αυτό θα συνέβαινε ούτως ή άλλως.

«Ποτέ δεν νοιάστηκα για αλλαγή καθεστώτος, αλλά υποθέτω ότι υπάρχει αλλαγή καθεστώτος», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά από συνάντηση που είχε με τον εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι.

Στην έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ είχε καλέσει τους Ιρανούς να πάρουν τον έλεγχο της εξουσίας της χώρας τους. «Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να πάρει πίσω τη χώρα του», είχε γράψει τότε στο Truth Social.

Η κυβέρνηση Τραμπ στη συνέχεια υποστήριξε πολλές φορές ότι η δολοφονία πολλών υψηλόβαθμων μελών της ιρανικής ηγεσίας ουσιαστικά επέφερε αλλαγή προσώπων στην εξουσία της χώρας.

Σε άλλες του δηλώσεις για το θέμα στη σύνοδο κορυφής, ο Τραμπ ανέφερε ότι τα μέλη της «πρώτης» και της «δεύτερης» ομάδας της ιρανικής ηγεσίας είναι νεκρά, όπως και ορισμένοι της «τρίτης ομάδας». Οι άνθρωποι με τους οποίους διαπραγματεύονται τώρα οι ΗΠΑ είναι λογικοί, είπε - όχι ριζοσπαστικοποιημένοι και πρόθυμοι να βοηθήσουν τη χώρα τους.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Βλέπω αλλαγές καθεστώτων εδώ και χρόνια, δεν λειτούργησαν».
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