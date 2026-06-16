Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες μετά από σεισμό μεγέθους 6,3 ρίχτερ στην επαρχία Τσινγκχάι στην Κίνα
Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες μετά από σεισμό μεγέθους 6,3 ρίχτερ στην επαρχία Τσινγκχάι στην Κίνα
Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε ανθρακωρυχεία κοντά στο επίκεντρο του σεισμού έχουν απομακρυνθεί και μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία και ότι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν για πιθανά θύματα
Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην επαρχία Τσινγκχάι της βορειοδυτικής Κίνας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και τέσσερις άλλοι να τραυματιστούν, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Ο σεισμός σημειώθηκε σε περιοχή μεγάλου υψομέτρου στον νομό Χαϊσί, στην Τσινγκάι, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, στις 5:06 μ.μ (ώρα Πεκίνου, 12:06 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Σεισμολογικών Δικτύων της Κίνας.
Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε ανθρακωρυχεία κοντά στο επίκεντρο του σεισμού έχουν απομακρυνθεί και μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία και ότι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν για πιθανά θύματα και να καταγράφουν ζημιές.
Ο σεισμός σημειώθηκε σε περιοχή μεγάλου υψομέτρου στον νομό Χαϊσί, στην Τσινγκάι, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, στις 5:06 μ.μ (ώρα Πεκίνου, 12:06 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Σεισμολογικών Δικτύων της Κίνας.
🚨🇨🇳 Strong M6.3 Earthquake Hits China As Another Large Quake Strikes Today— Above The Norm News (@abovenormnews) June 16, 2026
A strong M6.3 earthquake has struck Qinghai, China, at a shallow depth of just 10 km.#Earthquake #china pic.twitter.com/INdefcaZ6G
Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε ανθρακωρυχεία κοντά στο επίκεντρο του σεισμού έχουν απομακρυνθεί και μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία και ότι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν για πιθανά θύματα και να καταγράφουν ζημιές.
One dead, 4 injured after 6.3-magnitude earthquake in China’s Qinghai https://t.co/fQvOMQKSOk— The Straits Times (@straits_times) June 16, 2026
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