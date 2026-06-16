Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες μετά από σεισμό μεγέθους 6,3 ρίχτερ στην επαρχία Τσινγκχάι στην Κίνα

Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε ανθρακωρυχεία κοντά στο επίκεντρο του σεισμού έχουν απομακρυνθεί και μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία και ότι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν για πιθανά θύματα