Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες μετά από σεισμό μεγέθους 6,3 ρίχτερ στην επαρχία Τσινγκχάι στην Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός Κίνα Νεκρός Τραυματίες

Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες μετά από σεισμό μεγέθους 6,3 ρίχτερ στην επαρχία Τσινγκχάι στην Κίνα

Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε ανθρακωρυχεία κοντά στο επίκεντρο του σεισμού έχουν απομακρυνθεί και μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία και ότι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν για πιθανά θύματα

Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες μετά από σεισμό μεγέθους 6,3 ρίχτερ στην επαρχία Τσινγκχάι στην Κίνα
Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην επαρχία Τσινγκχάι της βορειοδυτικής Κίνας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και τέσσερις άλλοι να τραυματιστούν, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε περιοχή μεγάλου υψομέτρου στον νομό Χαϊσί, στην Τσινγκάι, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, στις 5:06 μ.μ (ώρα Πεκίνου, 12:06 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Σεισμολογικών Δικτύων της Κίνας.



Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε ανθρακωρυχεία κοντά στο επίκεντρο του σεισμού έχουν απομακρυνθεί και μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία και ότι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν για πιθανά θύματα και να καταγράφουν ζημιές.

Thema Insights

Ολυμπιακός και bwin: Μια ιστορική σεζόν στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης

Η bwin συγχαίρει θερμά τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας, μια επιτυχία που επισφραγίζει μια ονειρική σεζόν και μια άρτια, ουσιαστική συνεργασία, γραμμένη με συνέπεια και κορυφές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης