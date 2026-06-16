Ικανοποιημένος δήλωσε ο Στάρμερ για την απόδοση δικαιοσύνης μετά την απόπειρα εμπρησμού σε πρώην κατοικία του
ΚΟΣΜΟΣ
Κιρ Στάρμερ Δικαιοσύνη Ένοχοι Εμπρηστικές επιθέσεις

Ικανοποιημένος δήλωσε ο Στάρμερ για την απόδοση δικαιοσύνης μετά την απόπειρα εμπρησμού σε πρώην κατοικία του

Ο Στάρμερ τόνισε ότι η επίθεση εναντίον της περιουσίας του πρέπει να ιδωθεί στο «ευρύτερο πλαίσιο» του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία - Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε νέο πακέτο 70 κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ικανοποιημένος δήλωσε ο Στάρμερ για την απόδοση δικαιοσύνης μετά την απόπειρα εμπρησμού σε πρώην κατοικία του
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Ο πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένος που «αποδόθηκε δικαιοσύνη», αφού δύο άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για εμπρηστικές επιθέσεις σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον ίδιο.

Ο 22χρονος Ουκρανός Ρόμαν Λαβρίνοβιτς και ο 27χρονος Ρουμάνος υπήκοος ουκρανικής καταγωγής Στανισλάβ Καρπιούκ καταδικάστηκαν τη Δευτέρα για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη εμπρηστικών επιθέσεων σε ακίνητα και όχημα το 2025.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, έρευνα της εκπομπής BBC Panorama αποκάλυψε ότι η Ρωσία βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις.



Μιλώντας από τη σύνοδο της G7 στη Γαλλία, ο Στάρμερ δήλωσε ότι είναι «πολύ ικανοποιημένος για χάρη της οικογένειάς του» που οι δύο άνδρες καταδικάστηκαν.

«Ήταν προφανώς μια σοβαρή επίθεση και όλες οι λεπτομέρειες έχουν πλέον παρουσιαστεί στο δικαστήριο. Η δικαιοσύνη αποδόθηκε», είπε στους δημοσιογράφους.

Ωστόσο, ο Στάρμερ τόνισε ότι η επίθεση εναντίον της περιουσίας του πρέπει να ιδωθεί στο «ευρύτερο πλαίσιο» του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

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Αναφέρθηκε στις ουκρανικές επιτυχίες στην ανακατάληψη εδαφών και στις επιπτώσεις των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για την G7 να «εντείνει την πίεση» προς τη Μόσχα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε νέο πακέτο 70 κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» του Κρεμλίνου, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τα χρηματοοικονομικά δίκτυα που βοηθούν στην παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων. Η απόφαση αυτή ακολούθησε την επιβίβαση βρετανικών αρχών σε δεξαμενόπλοιο που φέρεται να ανήκει στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» στη Μάγχη την Κυριακή.
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