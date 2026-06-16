Ικανοποιημένος δήλωσε ο Στάρμερ για την απόδοση δικαιοσύνης μετά την απόπειρα εμπρησμού σε πρώην κατοικία του

Ο Στάρμερ τόνισε ότι η επίθεση εναντίον της περιουσίας του πρέπει να ιδωθεί στο «ευρύτερο πλαίσιο» του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία - Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε νέο πακέτο 70 κυρώσεων κατά της Ρωσίας