Ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν άφησε μόνιμο αποτύπωμα στην παγκόσμια οικονομία

Η συμφωνία μπορεί να σταματά τη φωτιά, όχι όμως και τις αλλαγές που ήδη προκάλεσε - Ενέργεια, πληθωρισμός, Κίνα, Ορμούζ και αμφισβήτηση της αμερικανικής εγγύησης ασφαλείας