Washington Post: Στα $600 εκατ. εκτοξεύεται το κόστος της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, τα μισά θα βαρύνουν τους φορολογούμενους

Το National Trust for Historic Preservation, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση στην οποία έχει ανατεθεί από το Κονγκρέσο η προστασία των ιστορικών κτιρίων, προσέφυγε στην δικαιοσύνη τον Δεκέμβριο υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν τήρησε τις νόμιμες απαιτήσεις περί αξιολόγησης και δεν έλαβε την άδεια του Κονγκρέσου για το έργο.Στις αρχές Απριλίου ο ομοσπονδιακός δικαστής Ρίτσαρντ Λίον στην απόφαση με την οποία διέταζε την διακοπή των εργασιών για την ανέγερση της αίθουσας χορού, είχε γράψει: «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο τοποτηρητής του Λευκού Οίκου για τις επόμενες γενιές των προεδρικών οικογενειών. Ωστόσο δεν είναι ο ιδιοκτήτης του!».Κρίνοντας ότι το σχέδιο απαιτούσε την έγκριση του Κονγκρέσου, ο Αμερικανός δικαστής έγραψε στην απόφασή του ότι «δεν πολύ αργά για να δοθεί η άδεια του Κονγκρέσου για τη συνέχιση των εργασιών.«Έχει ΑΔΙΚΟ!», αντέδρασε τότε ο Τραμπ σχολιάζοντας οργισμένος τη δικαστική απόφαση επαναλαμβάνοντας ότι ποτέ δεν έχει ζητηθεί το πράσινο φως του Κονγκρέσου (...) για οτιδήποτε, μικρό ή μεγάλο, για το οποίο χρειάστηκε να γίνουν εργασίες εντός του Λευκού Οίκου».