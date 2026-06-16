Στο Μπιούργκενστοκ της Ελβετίας η υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν

Εκτός απροόπτου την Παρασκευή η διαδικασία - Η τοποθεσία βρίσκεται στο κέντρο της Ελβετίας είναι δύσκολα προσβάσιμη, άρα αρκετά ασφαλής

Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ θα διεξαχθεί στην Ελβετία, σε πολυτελές ξενοδοχείο του Μπιούργκενστοκ, ορεινού θερέτρου που έχει θέα στη λίμνη Λουκέρνη, ανέφερε την Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών.



«Επί του παρόντος, η υπογραφή αυτή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μπιούργκενστοκ», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο το υπουργείο.



Η τοποθεσία βρίσκεται στο κέντρο της Ελβετίας είναι δύσκολα προσβάσιμη και ως εκ τούτου αρκετά ασφαλής. Την πρότειναν οι Πακιστανοί και οι Καταριανοί διαμεσολαβητές όπως και από τις ΗΠΑ και το Ιράν, αναφέρει ακόμη το υπουργείο.