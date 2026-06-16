Στο Μπιούργκενστοκ της Ελβετίας η υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ιράν Υπογραφές Συμφωνία

Στο Μπιούργκενστοκ της Ελβετίας η υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν

Εκτός απροόπτου την Παρασκευή η διαδικασία - Η τοποθεσία βρίσκεται στο κέντρο της Ελβετίας είναι δύσκολα προσβάσιμη, άρα αρκετά ασφαλής

Στο Μπιούργκενστοκ της Ελβετίας η υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν
Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ θα διεξαχθεί στην Ελβετία, σε πολυτελές ξενοδοχείο του Μπιούργκενστοκ, ορεινού θερέτρου που έχει θέα στη λίμνη Λουκέρνη, ανέφερε την Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Επί του παρόντος, η υπογραφή αυτή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μπιούργκενστοκ», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο το υπουργείο.

Η τοποθεσία βρίσκεται στο κέντρο της Ελβετίας είναι δύσκολα προσβάσιμη και ως εκ τούτου αρκετά ασφαλής. Την πρότειναν οι Πακιστανοί και οι Καταριανοί διαμεσολαβητές όπως και από τις ΗΠΑ και το Ιράν, αναφέρει ακόμη το υπουργείο.

Thema Insights

Ολυμπιακός και bwin: Μια ιστορική σεζόν στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης

Η bwin συγχαίρει θερμά τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας, μια επιτυχία που επισφραγίζει μια ονειρική σεζόν και μια άρτια, ουσιαστική συνεργασία, γραμμένη με συνέπεια και κορυφές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης