Συνελήφθησαν επτά άτομα στην Ιταλία για τρομοκρατικές επιθέσεις και σαμποτάζ
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Ιταλία Τρομοκρατικές επιθέσεις

Συνελήφθησαν επτά άτομα στην Ιταλία για τρομοκρατικές επιθέσεις και σαμποτάζ

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι συλληφθέντες είχαν ως έδρα την Ρώμη και δρούσαν επίσης στο Μιλάνο και στην Νάπολη

Συνελήφθησαν επτά άτομα στην Ιταλία για τρομοκρατικές επιθέσεις και σαμποτάζ
Επτά συλλήψεις αναρχικών, δυο εκ των οποίων μετατράπηκαν κατ' οίκον περιορισμό, πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στην Ιταλία ως ύποπτων για τρομοκρατικές επιθέσεις με στόχο την ανατροπή της δημοκρατικής τάξης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι συλληφθέντες είχαν ως έδρα την Ρώμη και δρούσαν επίσης στο Μιλάνο και στην Νάπολη.

Στο κατηγορητήριο συμπεριλαμβάνονται επιθέσεις κατά δημόσιων υποδομών, που προκάλεσαν διακοπή της λειτουργίας τους. Δύο εκ των συλληφθέντων κατηγορούνται ότι, πριν από τέσσερις μήνες, τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στην σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει την Ρώμη με την Φλωρεντία. Οι ζημιές από τη επίθεση αυτή είχαν υπολογιστεί στις 455.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το συγκεκριμένο σαμποτάζ συνδεόταν με τους φετινούς χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα και με τις διαμαρτυρίες και τις βίαιες αντιδράσεις από το χώρο των αναρχικών κατά των σκληρών συνθηκών φυλάκισης του Ιταλού αναρχικού Αλφρέντο Κόσπιτο.

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