Συνελήφθησαν επτά άτομα στην Ιταλία για τρομοκρατικές επιθέσεις και σαμποτάζ

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι συλληφθέντες είχαν ως έδρα την Ρώμη και δρούσαν επίσης στο Μιλάνο και στην Νάπολη