Εντυπωσιακό θέαμα με 6.000 drones να φωτίζουν τον ουρανό της Κίνας, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα Drones

Εντυπωσιακό θέαμα με 6.000 drones να φωτίζουν τον ουρανό της Κίνας, δείτε βίντεο

Τα χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη απογειώθηκαν ταυτόχρονα και, με απόλυτο συγχρονισμό, σχημάτισαν μια σειρά από περίτεχνες παραστάσεις

Εντυπωσιακό θέαμα με 6.000 drones να φωτίζουν τον ουρανό της Κίνας, δείτε βίντεο
Ένα εντυπωσιακό θέαμα προσέφερε το βράδυ της Δευτέρας η πόλη Λανγκφάνγκ της βόρειας Κίνας, όπου 6.000 drones κατέκλυσαν τον νυχτερινό ουρανό δημιουργώντας πολύχρωμους σχηματισμούς και εναέριες εικόνες στο πλαίσιο εκδήλωσης για την προώθηση του τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Τα χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη απογειώθηκαν ταυτόχρονα και, με απόλυτο συγχρονισμό, σχημάτισαν μια σειρά από περίτεχνες παραστάσεις που εντυπωσίασαν κατοίκους και επισκέπτες. Οι φωτεινές δημιουργίες ήταν εμπνευσμένες από τη συντονισμένη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Πεκίνου – Τιαντζίν – Χεμπέι, καθώς και από τη σύγχρονη αστική και τεχνολογική εξέλιξη της περιοχής.

河北廊坊：6000架无人机光影秀闪耀夜空


Χάρη σε προηγμένα συστήματα ελέγχου και συγχρονισμού, τα drones εναλλάσσονταν διαρκώς σχηματίζοντας εικόνες, σύμβολα και μηνύματα στον ουρανό, μετατρέποντάς τον σε έναν τεράστιο ψηφιακό καμβά. Η ακρίβεια των κινήσεων και η ταχύτητα των μεταβάσεων δημιούργησαν ένα φαντασμαγορικό αποτέλεσμα που τράβηξε τα βλέμματα του κοινού και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Λανγκφάνγκ, στην επαρχία Χεμπέι, και εντάσσεται στις προσπάθειες προβολής της περιοχής ως σύγχρονου τουριστικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού προορισμού.



Κλείσιμο
Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα επενδύει ολοένα και περισσότερο σε θεάματα μεγάλης κλίμακας με τη χρήση σμηνών drones, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις αντικαθιστούν τα παραδοσιακά πυροτεχνήματα, προσφέροντας πιο εξελιγμένες και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις για δημόσιες εκδηλώσεις.

Thema Insights

Ολυμπιακός και bwin: Μια ιστορική σεζόν στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης

Η bwin συγχαίρει θερμά τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας, μια επιτυχία που επισφραγίζει μια ονειρική σεζόν και μια άρτια, ουσιαστική συνεργασία, γραμμένη με συνέπεια και κορυφές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης