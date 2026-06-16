Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Εντυπωσιακό θέαμα με 6.000 drones να φωτίζουν τον ουρανό της Κίνας, δείτε βίντεο
Εντυπωσιακό θέαμα με 6.000 drones να φωτίζουν τον ουρανό της Κίνας, δείτε βίντεο
Τα χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη απογειώθηκαν ταυτόχρονα και, με απόλυτο συγχρονισμό, σχημάτισαν μια σειρά από περίτεχνες παραστάσεις
Ένα εντυπωσιακό θέαμα προσέφερε το βράδυ της Δευτέρας η πόλη Λανγκφάνγκ της βόρειας Κίνας, όπου 6.000 drones κατέκλυσαν τον νυχτερινό ουρανό δημιουργώντας πολύχρωμους σχηματισμούς και εναέριες εικόνες στο πλαίσιο εκδήλωσης για την προώθηση του τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης.
Τα χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη απογειώθηκαν ταυτόχρονα και, με απόλυτο συγχρονισμό, σχημάτισαν μια σειρά από περίτεχνες παραστάσεις που εντυπωσίασαν κατοίκους και επισκέπτες. Οι φωτεινές δημιουργίες ήταν εμπνευσμένες από τη συντονισμένη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Πεκίνου – Τιαντζίν – Χεμπέι, καθώς και από τη σύγχρονη αστική και τεχνολογική εξέλιξη της περιοχής.
Χάρη σε προηγμένα συστήματα ελέγχου και συγχρονισμού, τα drones εναλλάσσονταν διαρκώς σχηματίζοντας εικόνες, σύμβολα και μηνύματα στον ουρανό, μετατρέποντάς τον σε έναν τεράστιο ψηφιακό καμβά. Η ακρίβεια των κινήσεων και η ταχύτητα των μεταβάσεων δημιούργησαν ένα φαντασμαγορικό αποτέλεσμα που τράβηξε τα βλέμματα του κοινού και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Λανγκφάνγκ, στην επαρχία Χεμπέι, και εντάσσεται στις προσπάθειες προβολής της περιοχής ως σύγχρονου τουριστικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού προορισμού.
Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα επενδύει ολοένα και περισσότερο σε θεάματα μεγάλης κλίμακας με τη χρήση σμηνών drones, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις αντικαθιστούν τα παραδοσιακά πυροτεχνήματα, προσφέροντας πιο εξελιγμένες και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις για δημόσιες εκδηλώσεις.
Τα χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη απογειώθηκαν ταυτόχρονα και, με απόλυτο συγχρονισμό, σχημάτισαν μια σειρά από περίτεχνες παραστάσεις που εντυπωσίασαν κατοίκους και επισκέπτες. Οι φωτεινές δημιουργίες ήταν εμπνευσμένες από τη συντονισμένη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Πεκίνου – Τιαντζίν – Χεμπέι, καθώς και από τη σύγχρονη αστική και τεχνολογική εξέλιξη της περιοχής.
Χάρη σε προηγμένα συστήματα ελέγχου και συγχρονισμού, τα drones εναλλάσσονταν διαρκώς σχηματίζοντας εικόνες, σύμβολα και μηνύματα στον ουρανό, μετατρέποντάς τον σε έναν τεράστιο ψηφιακό καμβά. Η ακρίβεια των κινήσεων και η ταχύτητα των μεταβάσεων δημιούργησαν ένα φαντασμαγορικό αποτέλεσμα που τράβηξε τα βλέμματα του κοινού και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Λανγκφάνγκ, στην επαρχία Χεμπέι, και εντάσσεται στις προσπάθειες προβολής της περιοχής ως σύγχρονου τουριστικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού προορισμού.
A spectacular 6,000-drone light show illuminated the night sky over Langfang, China, creating stunning aerial formations celebrating regional development and urban growth. The dazzling display highlighted China's advancing drone technology.— drmnews (@drmnewsofficial) June 16, 2026
DRM News | AI19#China #DroneShow pic.twitter.com/GjHC0zC7AB
Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα επενδύει ολοένα και περισσότερο σε θεάματα μεγάλης κλίμακας με τη χρήση σμηνών drones, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις αντικαθιστούν τα παραδοσιακά πυροτεχνήματα, προσφέροντας πιο εξελιγμένες και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις για δημόσιες εκδηλώσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα