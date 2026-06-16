Ουκρανικά drones έπληξαν το βασικό διυλιστήριο της Μόσχας, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Κρεμλίνο: Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 60 ουκρανικά drones κινήθηκαν προς τη Μόσχα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης - Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια - Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον Πούτιν για την άρνησή του να συναντηθούν

Μόσχας, προκαλώντας πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις και προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των τεσσάρων βασικών αεροδρομίων της ρωσικής πρωτεύουσας. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία.



Σύμφωνα με ρωσικές και ουκρανικές πηγές, ουκρανικά drones κατάφεραν να φθάσουν έως το διυλιστήριο Καπότνια, που βρίσκεται περίπου 16 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο. Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνονται από την περιοχή.



Ντομοντέντοβο, Σερεμέτιεβο, Βνούκοβο και Ζουκόφσκι.







Σεργκέι Σόμπιανιν, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν τουλάχιστον 60 ουκρανικά drones, επιβεβαίωσε ωστόσο ότι σημειώθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου. «Τις τελευταίες 24 ώρες εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνέχισαν να επιτίθενται στη Μόσχα. Ένα από αυτά προκάλεσε ζημιές σε εγκατάσταση του Διυλιστηρίου της Μόσχας. Δεν υπήρξαν θύματα και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στο σημείο», ανέφερε.



Το πλήγμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς το διυλιστήριο Καπότνια καλύπτει έως και το 40% της αγοράς καυσίμων της Μόσχας και περίπου το 70% των αναγκών της πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής σε βενζίνη.



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Ζημιές και σε κτίρια, παρά τις καταρρίψεις Παρά τις πρόσφατες ενέργειες για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας γύρω από τη Μόσχα, τα ουκρανικά drones κατάφεραν να διαπεράσουν τα συστήματα προστασίας και να φθάσουν σε έναν από τους πλέον φυλασσόμενους ενεργειακούς στόχους της Ρωσίας.



Παράλληλα, αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια στην περιοχή της Μόσχας. Σύμφωνα με τις αρχές, τμήματα καταρριφθέντων drones έπληξαν πολυκατοικία στην Ελεκτροστάλ, ενώ άλλο μη επανδρωμένο αεροσκάφος προσέκρουσε σε υπό κατασκευή κτίριο στην περιοχή Κοτέλνικι.



Στόχος ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έγινε το κύριο διυλιστήριο πετρελαίου της, προκαλώντας πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις και προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των τεσσάρων βασικών αεροδρομίων της ρωσικής πρωτεύουσας. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας,, συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής τηςστηΣύμφωνα με ρωσικές και ουκρανικές πηγές, ουκρανικά drones κατάφεραν να φθάσουν έως το διυλιστήριο, που βρίσκεται περίπουαπό το. Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνονται από την περιοχή.Η επίθεση προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στις αερομεταφορές, καθώς οι αρχές ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία των αεροδρομίωνκαιΟ δήμαρχος της Μόσχας,δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν τουλάχιστον 60 ουκρανικά drones, επιβεβαίωσε ωστόσο ότι σημειώθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου. «Τις τελευταίες 24 ώρες εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνέχισαν να επιτίθενται στη Μόσχα. Ένα από αυτά προκάλεσε ζημιές σε εγκατάσταση του Διυλιστηρίου της Μόσχας. Δεν υπήρξαν θύματα και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στο σημείο», ανέφερε.Το πλήγμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς το διυλιστήριοκαλύπτει έως και το 40% της αγοράς καυσίμων της Μόσχας και περίπου το 70% των αναγκών της πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής σε βενζίνη.Παρά τις πρόσφατες ενέργειες για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας γύρω από τη Μόσχα, τα ουκρανικά drones κατάφεραν να διαπεράσουν τα συστήματα προστασίας και να φθάσουν σε έναν από τους πλέον φυλασσόμενους ενεργειακούς στόχους της Ρωσίας.Παράλληλα, αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια στην περιοχή της Μόσχας. Σύμφωνα με τις αρχές, τμήματα καταρριφθέντων drones έπληξαν πολυκατοικία στην, ενώ άλλο μη επανδρωμένο αεροσκάφος προσέκρουσε σε υπό κατασκευή κτίριο στην περιοχή





Οι ουκρανικές δυνάμεις φέρονται επίσης να έπληξαν μεγάλη εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στο χωριό Πολτάβα της περιφέρειας Κρασνοντάρ, περίπου 380 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου, καθώς και τον σταθμό άντλησης Παλκίνο στο σύστημα αγωγών της Βαλτικής, στην περιφέρεια Γιαροσλάβλ, βόρεια της Μόσχας.



Οι επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, με το Κίεβο να επιδιώκει να πλήξει τη ρωσική εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων και να αυξήσει το οικονομικό κόστος του πολέμου για τη Μόσχα.



Από τη Γαλλία, όπου συμμετείχε στη σύνοδο της G7, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαρίστησε δημόσια τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και τις υπηρεσίες ασφαλείας για την επιχείρηση.



«Ευχαριστώ τους μαχητές της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και των Πυραυλικών Δυνάμεων για την αποτελεσματική τους δράση», δήλωσε.







Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι «η Ρωσία πρέπει να εξαναγκαστεί να τερματίσει τον πόλεμο εναντίον του ουκρανικού λαού» και χαρακτήρισε τα όπλα μεγάλου βεληνεκούς της Ουκρανίας βασικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής πίεσης.



Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι απέρριψε νέα ουκρανική πρόταση για ειρηνευτικές συνομιλίες. «Προτείναμε στον Πούτιν να συναντηθούμε οπουδήποτε θα μπορούσαν να ληφθούν πραγματικές αποφάσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν το θέλει», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι συζητήθηκε ακόμη και το ενδεχόμενο συνάντησης στο περιθώριο της συνόδου της G7.



Την ίδια στιγμή, η Ρωσία εξαπέλυσε νέα νυχτερινή επίθεση κατά της Ουκρανίας με δύο βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M και 132 drones. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Μπαλακλίγια στην περιφέρεια του Χαρκόβου.