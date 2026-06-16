Τετ α τετ Τραμπ και Ζελένσκι στη σύνοδο της G7 στο Εβιάν

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των ηγετών της G7 και της χώρας του