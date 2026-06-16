Τετ α τετ Τραμπ και Ζελένσκι στη σύνοδο της G7 στο Εβιάν
Τετ α τετ Τραμπ και Ζελένσκι στη σύνοδο της G7 στο Εβιάν
Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των ηγετών της G7 και της χώρας του
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πήρε μέρος στη σύνοδο της G7 στο Εβιαν της Γαλλίας και είχε την ευκαιρία να έχει μια σύντομη συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Η φωτογραφία από την ουκρανική προεδρία τους δείχνει τον έναν δίπλα στον άλλο στο τραπέζι της συνόδου. Σε άλλη φωτογραφία φαίνεται ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
Λίγο νωρίτερα ο οικοδεσπότης της συνόδου, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόιν είχε υποδεχτεί τους ηγέτες.
Είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλούς μήνες που οι δύο ηγέτες έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση. Μετά την εκρηκτική συνάντησή τους στον Λευικό Οίκο τον Φεβρουάριο του 2025, οι επόμενες συναντήσεις τους ήταν σε χαμηλότερους τόνους, είτε στον Λευκό Οίκο είτε στο Βατικανό, κατά την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των ηγετών της G7 και της Ουκρανίας, ευχαριστώντας τους ομολόγους του για το χρόνο που του αφιέρωσαν σήμερα το πρωί και «για τις ισχυρές προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα αναγκαστεί η Ρωσία να συνάψει ειρήνη».
«Οι προτεραιότητες είναι σαφείς: περισσότεροι πύραυλοι αεροπορικής άμυνας μαζί με άδειες για την παραγωγή τους, πακέτο στήριξης για το χειμώνα και ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία. Είναι σημαντικό ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν στήριξη σε όλους αυτούς τους τομείς δράσης. Είναι ζωτικής σημασίας να υλοποιηθούν όλα όσα συζητήθηκαν. Η Ρωσία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ο πόλεμός της δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτός. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν», έγραψε.
Η φωτογραφία από την ουκρανική προεδρία τους δείχνει τον έναν δίπλα στον άλλο στο τραπέζι της συνόδου. Σε άλλη φωτογραφία φαίνεται ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
Λίγο νωρίτερα ο οικοδεσπότης της συνόδου, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόιν είχε υποδεχτεί τους ηγέτες.
President Trump meets with G7 and Ukrainian President Zelensky pic.twitter.com/tk541DSNwj— CSPAN (@cspan) June 16, 2026
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των ηγετών της G7 και της Ουκρανίας, ευχαριστώντας τους ομολόγους του για το χρόνο που του αφιέρωσαν σήμερα το πρωί και «για τις ισχυρές προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα αναγκαστεί η Ρωσία να συνάψει ειρήνη».
«Οι προτεραιότητες είναι σαφείς: περισσότεροι πύραυλοι αεροπορικής άμυνας μαζί με άδειες για την παραγωγή τους, πακέτο στήριξης για το χειμώνα και ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία. Είναι σημαντικό ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν στήριξη σε όλους αυτούς τους τομείς δράσης. Είναι ζωτικής σημασίας να υλοποιηθούν όλα όσα συζητήθηκαν. Η Ρωσία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ο πόλεμός της δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτός. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν», έγραψε.
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