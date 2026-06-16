Πυροβόλησαν και σκότωσαν Ρώσο καλλιτέχνη και επικριτή του Πούτιν στην Πολωνία

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Έρευνα για τη δολοφονία του Ρώσου καλλιτέχνη και γνωστού επικριτή του Βλαντίμιρ Πούτιν,διεξάγουν οι πολωνικές Αρχές, η οποία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην πόλη Μπιάλα Ποντλάσκα, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία.Σύμφωνα με την Εισαγγελία της Πολωνίας, το θύμα, που ήταν ευρύτερα γνωστό με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Σεμιόν Σκρεπέτσκι, δέχθηκε πυρά σε χώρο στάθμευσης περίπου 600 μέτρα από το προξενείο της Λευκορωσίας. Ο 44χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από πέντε σφαίρες στο κεφάλι, το στήθος και την πλάτη.Σύμφωνα με το BBC, ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Εισαγγελίας του Λούμπλιν, Μάρτσιν Κόζακ, δήλωσε ότι ένας άνδρας προσέγγισε το θύμα και άνοιξε πυρ εναντίον του.«Όταν το θύμα έπεσε στο έδαφος, ο δράστης το πλησίασε και πυροβόλησε ακόμη τρεις φορές πριν διαφύγει γρήγορα από το σημείο. Ο άνδρας υπέκυψε επί τόπου», ανέφερε ο εισαγγελικός λειτουργός.Κατά την αυτοψία στον χώρο της επίθεσης εντοπίστηκαν πέντε κάλυκες και μία βολίδα διαμετρήματος 9 χιλιοστών. Η νεκροψία-νεκροτομή έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη.Οι πολωνικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο πολιτών της Λευκορωσίας, ηλικίας 33 και 37 ετών, κοντά στο προξενείο της χώρας τους στην πόλη. Ωστόσο, σύμφωνα με την εισαγγελία, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ο βαθμός εμπλοκής τους στην υπόθεση.Ο Ρόμπερτ Κουζόβκοφ είχε μετακομίσει στην Μπιάλα Ποντλάσκα το 2021, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα. Υπό το ψευδώνυμο Σεμιόν Σκρεπέτσκι είχε αποκτήσει φήμη για τις πολιτικές του γελοιογραφίες και τις σατιρικές απεικονίσεις ηγετών, μεταξύ των οποίων ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο και ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ.Λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία του, ο καλλιτέχνης είχε εμφανιστεί σε διαμαρτυρία για την Ημέρα της Ρωσίας έξω από τη ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο, στις 12 Ιουνίου.Οι έρευνες για τα κίνητρα και τους δράστες της δολοφονίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.