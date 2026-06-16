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Εξαρθρώθηκε τουρκικό κύκλωμα που προμήθευε με όπλα εγκληματικές οργανώσεις στην Ευρώπη, δέκα συλλήψεις
Εξαρθρώθηκε τουρκικό κύκλωμα που προμήθευε με όπλα εγκληματικές οργανώσεις στην Ευρώπη, δέκα συλλήψεις
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το κύκλωμα αποκόμιζε σημαντικά κέρδη από την προμήθεια όπλων σε εγκληματικές ομάδες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες
Οι γαλλικές Αρχές, με τη συνδρομή της Europol και της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Ελβετίας (Fedpol), εξάρθρωσαν εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να διακινούσε απομιμητικά και μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 8 και 11 Ιουνίου 2026 και οδήγησε στη σύλληψη δέκα υπόπτων, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επτά πολυτελείς κατοικίες στη νότια Γαλλία.
Η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025, όταν οι Αρχές εντόπισαν δύο απομιμητικά πιστόλια κρυμμένα σε πολυτελές αυτοκίνητο που ταξίδευε από την Ελβετία προς τη Γαλλία. Η έρευνα αποκάλυψε στη συνέχεια ένα οργανωμένο δίκτυο αποτελούμενο κυρίως από Τούρκους υπηκόους, με επικεφαλής έναν ύποπτο τουρκογερμανικής καταγωγής.
Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις πόλεις Φρεζύς, Κάννες, Νίκαια και Μασσαλία. Εκτός από τις δέκα συλλήψεις, οι αρχές κατέσχεσαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας που υπερβαίνει το 1,2 εκατ. ευρώ.
Μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται μετασκευασμένα και απομιμητικά όπλα, τρία πολυτελή αυτοκίνητα, ακριβά ρολόγια, κοσμήματα, επώνυμα είδη ένδυσης, μεγάλα χρηματικά ποσά, πλαστά έγγραφα, μικρές ποσότητες ναρκωτικών, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περίπου 30.000 ευρώ σε μετρητά.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το κύκλωμα αποκόμιζε σημαντικά κέρδη από την προμήθεια όπλων σε εγκληματικές ομάδες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης είχε συλληφθεί στη Σλοβακία και εκδόθηκε στην Τουρκία στις αρχές του 2026. Ωστόσο, οι Αρχές θεωρούν ότι συνέχισε να καθοδηγεί το δίκτυο μέσω συνεργατών του που δραστηριοποιούνταν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν υπό κράτηση.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 8 και 11 Ιουνίου 2026 και οδήγησε στη σύλληψη δέκα υπόπτων, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επτά πολυτελείς κατοικίες στη νότια Γαλλία.
Η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025, όταν οι Αρχές εντόπισαν δύο απομιμητικά πιστόλια κρυμμένα σε πολυτελές αυτοκίνητο που ταξίδευε από την Ελβετία προς τη Γαλλία. Η έρευνα αποκάλυψε στη συνέχεια ένα οργανωμένο δίκτυο αποτελούμενο κυρίως από Τούρκους υπηκόους, με επικεφαλής έναν ύποπτο τουρκογερμανικής καταγωγής.
Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις πόλεις Φρεζύς, Κάννες, Νίκαια και Μασσαλία. Εκτός από τις δέκα συλλήψεις, οι αρχές κατέσχεσαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας που υπερβαίνει το 1,2 εκατ. ευρώ.
Μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται μετασκευασμένα και απομιμητικά όπλα, τρία πολυτελή αυτοκίνητα, ακριβά ρολόγια, κοσμήματα, επώνυμα είδη ένδυσης, μεγάλα χρηματικά ποσά, πλαστά έγγραφα, μικρές ποσότητες ναρκωτικών, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περίπου 30.000 ευρώ σε μετρητά.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το κύκλωμα αποκόμιζε σημαντικά κέρδη από την προμήθεια όπλων σε εγκληματικές ομάδες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης είχε συλληφθεί στη Σλοβακία και εκδόθηκε στην Τουρκία στις αρχές του 2026. Ωστόσο, οι Αρχές θεωρούν ότι συνέχισε να καθοδηγεί το δίκτυο μέσω συνεργατών του που δραστηριοποιούνταν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν υπό κράτηση.
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