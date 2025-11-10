Χωρίς ρεύμα εκατομμύρια Ουκρανοί έπειτα από ρωσικές επιθέσεις

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε περισσότερα πλήγματα drones στη διάρκεια της νύχτας. Ρωσικές δυνάμεις ανέπτυξαν επίσης υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal, ανέφερε το Κίεβο.Στο μεταξύ, ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας κοντά στην πόλη Τουαπσέ της Μαύρης Θάλασσας, όπως ανέφερε η τοπική ομάδα εργασίας.Η Τουαπσέ είναι μια στρατηγική ρωσική τοποθεσία για την εξαγωγή καυσίμων.Σύμφωνα με βιομηχανικές πηγές και δεδομένα εντοπισμού πλοίων, το λιμάνι ανέστειλε τις εξαγωγές καυσίμων, ενώ το τοπικό διυλιστήριο πετρελαίου σταμάτησε την επεξεργασία αργού έπειτα από επιθέσεις ουκρανικών drones στις υποδομές του στις 2 Νοεμβρίου.Ένα από τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας πυροδοτήθηκε και εξερράγη σήμερα κοντά στην ακτή, σύμφωνα με την τοπική ομάδα εργασίας. Ανέφερε πως τα ωστικά κύματα κατέστρεψαν διώροφο κτήριο, καθώς και έναν χώρο στάθμευσης και υπόστεγο φύλαξης σκαφών. Δεν υπήρξαν απώλειες.Οι ρωσικοί σιδηρόδρομοι ανέφεραν ότι παρατείνουν τους περιορισμούς στις παραδόσεις φορτίου προς το Τουαπσέ μέχρι τις 13 Νοεμβρίου.