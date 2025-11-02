Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Ουκρανία: Σχεδόν 60.000 άνθρωποι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Ζαπορίζια μετά από ρωσικές επιθέσεις - Δύο νεκροί στην Οδησσό
Η Ζαπορίζια γίνεται καθημερινά στόχος επιθέσεων από το πυροβολικό, drones και πυραύλους της Ρωσίας, οι οποίες έχουν καταστρέψει σπίτια, υποδομές και έχουν σκοτώσει πολλούς ανθρώπους.
Με τον χειμώνα να πλησιάζει όλο και περισσότερο, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της με drones και πυραύλους εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση και αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρούν σε κυλιόμενες διακοπές προκειμένου να επισκευάσουν τις ζημιές και να διαχειριστούν τις ελλείψεις σε ηλεκτρική ενέργεια.
Russian attacks on Ukraine do not stop:— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 2, 2025
◾️In Dnipropetrovsk region, two children (aged 11 and 14) and two women were killed last night.
◾️Russian attack on Odesa region last night killed two and injured three people.
◾️In Zaporizhzhia, two people were injured, and almost… pic.twitter.com/rm8RLo2HIR
Από την επίθεση στη Ζαπορίζια τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι και υπέστησαν σοβαρές ζημιές κτίρια, όπως δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ στο Telegram.
«Συνεργεία θα αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση μόλις το επιτρέψει η κατάσταση ασφαλείας», πρόσθεσε ο ίδιος στο Telegram, όπου ανήρτησε και φωτογραφίες από κτίρια οι προσόψεις των οποίων έχουν καταστραφεί.
Η Ζαπορίζια γίνεται σχεδόν καθημερινά στόχος επιθέσεων από το πυροβολικό, drones και πυραύλους της Ρωσίας, οι οποίες έχουν καταστρέψει σπίτια, υποδομές και έχουν σκοτώσει πολλούς ανθρώπους.
There is already an update on the Zaporizhzhia attack.— Tim White (@TWMCLtd) November 2, 2025
A 91 year old man and a woman aged 44 were injured.
Officials say almost 60,000 subscribers are without power. Technicians cannot begin restoration work yet as it's too dangerous. pic.twitter.com/dnMDJ62iQC
Σύμφωνα με τον Φεντόροφ, από τα 800 πλήγματα της Ρωσίας εναντίον 18 οικισμών στην επαρχία της Ζαπορίζια έχει σκοτωθεί ένας άνθρωπος και έχουν τραυματιστεί τρεις σε διάστημα 24 ωρών ως σήμερα πρωί.
Επίσης, όπως αναφέρει η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας στο Telegram, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση με drone εναντίον της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα.
Ταυτόχρονα ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε χθες Σάββατο (1/11) στο Ντνιπροπετρόφσκ και είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε κατάστημα, ανέβηκε στους τέσσερις, επεσήμανε ο υπηρεσιακός κυβερνήτης της επαρχίας. Μεταξύ των νεκρών είναι δύο αγόρια ηλικίας 11 και 14 ετών.
2 people killed in Ukraine’s Odesa region as Russia continues to blast power grid https://t.co/1Y6dJrx9NS pic.twitter.com/SqtAVprMUv— The Independent (@Independent) November 2, 2025
