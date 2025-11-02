Ουκρανία: Σχεδόν 60.000 άνθρωποι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Ζαπορίζια μετά από ρωσικές επιθέσεις - Δύο νεκροί στην Οδησσό
Ουκρανία: Σχεδόν 60.000 άνθρωποι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Ζαπορίζια μετά από ρωσικές επιθέσεις - Δύο νεκροί στην Οδησσό

Η Ζαπορίζια γίνεται καθημερινά στόχος επιθέσεων από το πυροβολικό, drones και πυραύλους της Ρωσίας, οι οποίες έχουν καταστρέψει σπίτια, υποδομές και έχουν σκοτώσει πολλούς ανθρώπους.

Ουκρανία: Σχεδόν 60.000 άνθρωποι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Ζαπορίζια μετά από ρωσικές επιθέσεις - Δύο νεκροί στην Οδησσό
Σχεδόν 60.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έπειτα από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της επαρχίας Ζαπορίζια, ενώ δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη νότια επαρχία της Οδησσού, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές αρχές.

Με τον χειμώνα να πλησιάζει όλο και περισσότερο, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της με drones και πυραύλους εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση και αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρούν σε κυλιόμενες διακοπές προκειμένου να επισκευάσουν τις ζημιές και να διαχειριστούν τις ελλείψεις σε ηλεκτρική ενέργεια.

Από την επίθεση στη Ζαπορίζια τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι και υπέστησαν σοβαρές ζημιές κτίρια, όπως δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ στο Telegram.

«Συνεργεία θα αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση μόλις το επιτρέψει η κατάσταση ασφαλείας», πρόσθεσε ο ίδιος στο Telegram, όπου ανήρτησε και φωτογραφίες από κτίρια οι προσόψεις των οποίων έχουν καταστραφεί.

Η Ζαπορίζια γίνεται σχεδόν καθημερινά στόχος επιθέσεων από το πυροβολικό, drones και πυραύλους της Ρωσίας, οι οποίες έχουν καταστρέψει σπίτια, υποδομές και έχουν σκοτώσει πολλούς ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον Φεντόροφ, από τα 800 πλήγματα της Ρωσίας εναντίον 18 οικισμών στην επαρχία της Ζαπορίζια έχει σκοτωθεί ένας άνθρωπος και έχουν τραυματιστεί τρεις σε διάστημα 24 ωρών ως σήμερα πρωί.

Επίσης, όπως αναφέρει η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας στο Telegram, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση με drone εναντίον της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα.

Ταυτόχρονα ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε χθες Σάββατο (1/11) στο Ντνιπροπετρόφσκ και είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε κατάστημα, ανέβηκε στους τέσσερις, επεσήμανε ο υπηρεσιακός κυβερνήτης της επαρχίας. Μεταξύ των νεκρών είναι δύο αγόρια ηλικίας 11 και 14 ετών.

