Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Ο Τραμπ καλεί τους Εβραίους της Νέας Υόρκης να μην στηρίξουν τον δημοκρατικό υποψήφιο - «Όποιος τον ψηφίσει είναι ηλίθιος»
Ο Τραμπ καλεί τους Εβραίους της Νέας Υόρκης να μην στηρίξουν τον δημοκρατικό υποψήφιο - «Όποιος τον ψηφίσει είναι ηλίθιος»
Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι ο Ζοχράν Μαμντάνι «μισεί τους Εβραίους»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα τους Εβραίους της Νέας Υόρκης να μην ψηφίσουν υπέρ του Ζοχράν Μαμντάνι, του υποψηφίου του Δημοκρατικού κόμματος για τη δημαρχία της πόλης.
«Όποιος Εβραίος ψηφίσει τον Ζοχράν Μαμντάνι (…) είναι ηλίθιος!!!» έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, κρίνοντας ότι το μεγάλο φαβορί αυτών των δημοτικών εκλογών «μισεί τους Εβραίους».
Ο Ζοχράν Μαμντάνι είναι ένθερμος υποστηρικτής του αγώνα των Παλαιστινίων και οι θέσεις που έχει εκφράσει για το Ισραήλ και τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσαν την έχθρα ενός μέρους της εβραϊκής κοινότητας της αμερικανικής μεγαλούπολης. Προκειμένου να την καθησυχάσει, τους τελευταίους μήνες δεν παύει να τηρεί σκληρή στάση απέναντι στον αντισημιτισμό.
«Όποιος Εβραίος ψηφίσει τον Ζοχράν Μαμντάνι (…) είναι ηλίθιος!!!» έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, κρίνοντας ότι το μεγάλο φαβορί αυτών των δημοτικών εκλογών «μισεί τους Εβραίους».
Ο Ζοχράν Μαμντάνι είναι ένθερμος υποστηρικτής του αγώνα των Παλαιστινίων και οι θέσεις που έχει εκφράσει για το Ισραήλ και τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσαν την έχθρα ενός μέρους της εβραϊκής κοινότητας της αμερικανικής μεγαλούπολης. Προκειμένου να την καθησυχάσει, τους τελευταίους μήνες δεν παύει να τηρεί σκληρή στάση απέναντι στον αντισημιτισμό.
Ειδήσεις σήμερα:
Ζητά ελαφρυντικά ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - Δεν έχει ζητήσει ούτε συγγνώμη, πρέπει να σαπίσει στη φυλακή, λέει η μητέρα της
Θρήνος στην κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά, ο τόπος μας μαυρίζει, το μήνυμα του ιερέα
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ένοπλος αντάρτης στο Σουδάν εκτελεί εν ψυχρώ άοπλο και χαμογελά στην κάμερα
Ζητά ελαφρυντικά ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - Δεν έχει ζητήσει ούτε συγγνώμη, πρέπει να σαπίσει στη φυλακή, λέει η μητέρα της
Θρήνος στην κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά, ο τόπος μας μαυρίζει, το μήνυμα του ιερέα
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ένοπλος αντάρτης στο Σουδάν εκτελεί εν ψυχρώ άοπλο και χαμογελά στην κάμερα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα