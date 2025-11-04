Η Βρετανία ποινικοποιεί την πορνογραφία με σκηνές στραγγαλισμού
Η Βρετανία ποινικοποιεί την πορνογραφία με σκηνές στραγγαλισμού
Οι πλατφόρμες θα έχουν στο εξής τη νομική υποχρέωση να μπλοκάρουν το εν λόγω περιεχόμενο - Τα πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορεί να φτάνουν τις 18 εκατ. λίρες
Η Βρετανία προχωρά στην ποινικοποίηση της πορνογραφίας που περιλαμβάνει σκηνές στραγγαλισμού — γνωστή και ως «choking porn» — επιβάλλοντας στις πλατφόρμες ερωτικού περιεχομένου τη νομική υποχρέωση να εμποδίζουν την πρόσβαση των χρηστών που διαμένουν στη χώρα σε περιεχόμενο τέτοιου τύπου.
Σύμφωνα με τον Guardian, η κατοχή ή δημοσίευση πορνογραφικού υλικού που περιλαμβάνει στραγγαλισμό ή ασφυξία θα αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν τη Δευτέρα στο βρετανικό κοινοβούλιο στο πλαίσιο του Νομοσχεδίου για το Έγκλημα και την Αστυνόμευση. Παράλληλα, με ξεχωριστή τροπολογία, δίνεται μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο στα θύματα revenge porn και άλλων αντίστοιχων αδικημάτων να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, καθώς η προθεσμία για άσκηση δίωξης επεκτείνεται από έξι μήνες σε τρία χρόνια.
Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η αλλαγή αυτή θα βοηθήσει να αρθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν πολλά θύματα όταν καταγγέλλουν τέτοια εγκλήματα, «βελτιώνοντας την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη».
Η απαγόρευση του λεγόμενου «choking porn» προκύπτει μετά από εισήγηση ανεξάρτητης κυβερνητικής έρευνας για την πορνογραφία, η οποία διαπίστωσε ότι η προβολή σκηνών στραγγαλισμού συμβάλλει στην καθιέρωση αυτής της πρακτικής ως «αποδεκτή σεξουαλική συμπεριφορά». Η έρευνα, την οποία είχε αναθέσει ο πρώην πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ σε ομάδα με επικεφαλής τη συντηρητική βαρόνη Γκάμπι Μπέρτιν, δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο και πρότεινε ρητά την απαγόρευση τέτοιου περιεχομένου.
Σύμφωνα με τον Guardian, επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο στραγγαλισμός δεν είναι ποτέ ασφαλής πρακτική, παρά τη διαδεδομένη αντίληψη ότι μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς κινδύνους. Ακόμη και σύντομη έλλειψη οξυγόνου προκαλεί αλλοιώσεις στις εύθραυστες δομές του εγκεφάλου, ενώ δεν αφήνει πάντα ορατά σημάδια. Έρευνες σε γυναίκες που έχουν υποστεί επανειλημμένα στραγγαλισμό κατά τη διάρκεια σεξουαλικών πράξεων κατέδειξαν δείκτες εγκεφαλικής βλάβης και διαταραχές στα ημισφαίρια του εγκεφάλου που συνδέονται με την κατάθλιψη και το άγχος.
Λόγω αυτών των κινδύνων, ο μη θανατηφόρος στραγγαλισμός και η ασφυξία εντάχθηκαν ήδη από το 2021 στον νόμο περί Ενδοοικογενειακής Βίας ως αυτόνομες ποινικές πράξεις, ύστερα από ανησυχίες ότι οι δράστες συχνά διέφευγαν τιμωρίας επειδή δεν υπήρχαν εμφανή τραύματα.
Με βάση τη νέα τροπολογία, οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα υποχρεούνται να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα ώστε να εμποδίζουν τους χρήστες του Ηνωμένου Βασιλείου να βλέπουν ή να ανεβάζουν παράνομο περιεχόμενο στραγγαλισμού ή ασφυξίας.
Οι ιστότοποι πορνογραφικού περιεχομένου και οι τεχνολογικές εταιρείες θα φέρουν νομική ευθύνη για τη συμμόρφωσή τους. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτοματοποιημένα συστήματα ανίχνευσης και απόκρυψης εικόνων, εργαλεία εποπτείας περιεχομένου και αυστηρότερες πολιτικές, προκειμένου να αποτρέπουν τη διακίνηση υλικού με κακοποιητικά χαρακτηριστικά. Όσες εταιρείες δεν λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα που μπορεί να φτάνουν έως και τα 18 εκατομμύρια λίρες, τα οποία θα επιβάλλει η Ofcom.
Ειδήσεις σήμερα:
Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα στα Βορίζια
«Στον αέρα» ο CEO των ΕΛΤΑ μετά το ξέσπασμα των βουλευτών της ΝΔ επί 4,5 ώρες - Ώρα αποφάσεων για το Μαξίμου
Αλλάζει ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο - Έντονα φαινόμενα και στην Αττική
Σύμφωνα με τον Guardian, η κατοχή ή δημοσίευση πορνογραφικού υλικού που περιλαμβάνει στραγγαλισμό ή ασφυξία θα αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν τη Δευτέρα στο βρετανικό κοινοβούλιο στο πλαίσιο του Νομοσχεδίου για το Έγκλημα και την Αστυνόμευση. Παράλληλα, με ξεχωριστή τροπολογία, δίνεται μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο στα θύματα revenge porn και άλλων αντίστοιχων αδικημάτων να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, καθώς η προθεσμία για άσκηση δίωξης επεκτείνεται από έξι μήνες σε τρία χρόνια.
Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η αλλαγή αυτή θα βοηθήσει να αρθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν πολλά θύματα όταν καταγγέλλουν τέτοια εγκλήματα, «βελτιώνοντας την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη».
Η απαγόρευση του λεγόμενου «choking porn» προκύπτει μετά από εισήγηση ανεξάρτητης κυβερνητικής έρευνας για την πορνογραφία, η οποία διαπίστωσε ότι η προβολή σκηνών στραγγαλισμού συμβάλλει στην καθιέρωση αυτής της πρακτικής ως «αποδεκτή σεξουαλική συμπεριφορά». Η έρευνα, την οποία είχε αναθέσει ο πρώην πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ σε ομάδα με επικεφαλής τη συντηρητική βαρόνη Γκάμπι Μπέρτιν, δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο και πρότεινε ρητά την απαγόρευση τέτοιου περιεχομένου.
Σύμφωνα με τον Guardian, επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο στραγγαλισμός δεν είναι ποτέ ασφαλής πρακτική, παρά τη διαδεδομένη αντίληψη ότι μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς κινδύνους. Ακόμη και σύντομη έλλειψη οξυγόνου προκαλεί αλλοιώσεις στις εύθραυστες δομές του εγκεφάλου, ενώ δεν αφήνει πάντα ορατά σημάδια. Έρευνες σε γυναίκες που έχουν υποστεί επανειλημμένα στραγγαλισμό κατά τη διάρκεια σεξουαλικών πράξεων κατέδειξαν δείκτες εγκεφαλικής βλάβης και διαταραχές στα ημισφαίρια του εγκεφάλου που συνδέονται με την κατάθλιψη και το άγχος.
Λόγω αυτών των κινδύνων, ο μη θανατηφόρος στραγγαλισμός και η ασφυξία εντάχθηκαν ήδη από το 2021 στον νόμο περί Ενδοοικογενειακής Βίας ως αυτόνομες ποινικές πράξεις, ύστερα από ανησυχίες ότι οι δράστες συχνά διέφευγαν τιμωρίας επειδή δεν υπήρχαν εμφανή τραύματα.
Με βάση τη νέα τροπολογία, οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα υποχρεούνται να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα ώστε να εμποδίζουν τους χρήστες του Ηνωμένου Βασιλείου να βλέπουν ή να ανεβάζουν παράνομο περιεχόμενο στραγγαλισμού ή ασφυξίας.
Οι ιστότοποι πορνογραφικού περιεχομένου και οι τεχνολογικές εταιρείες θα φέρουν νομική ευθύνη για τη συμμόρφωσή τους. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτοματοποιημένα συστήματα ανίχνευσης και απόκρυψης εικόνων, εργαλεία εποπτείας περιεχομένου και αυστηρότερες πολιτικές, προκειμένου να αποτρέπουν τη διακίνηση υλικού με κακοποιητικά χαρακτηριστικά. Όσες εταιρείες δεν λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα που μπορεί να φτάνουν έως και τα 18 εκατομμύρια λίρες, τα οποία θα επιβάλλει η Ofcom.
Ειδήσεις σήμερα:
Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα στα Βορίζια
«Στον αέρα» ο CEO των ΕΛΤΑ μετά το ξέσπασμα των βουλευτών της ΝΔ επί 4,5 ώρες - Ώρα αποφάσεων για το Μαξίμου
Αλλάζει ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο - Έντονα φαινόμενα και στην Αττική
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα