Νέο μέτωπο Βρυξελλών - Πεκίνου: Η ΕΕ εξετάζει κυρώσεις σε κινεζικές επιχειρήσεις για στήριξη της ρωσικής πολεμικής μηχανής

Η ΕΕ εξετάζει κυρώσεις και κατά τριών εταιρειών στην Τουρκία, οι οποίες φέρονται να διευκολύνουν τις ρωσικές ναυτιλιακές δραστηριότητες και τις πωλήσεις ενεργειακών προϊόντων

Politico.



Οι εταιρείες αναμένεται να συμπεριληφθούν στο νέο πακέτο κυρώσεων που πρόκειται να εξεταστεί από τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, φέρονται να παρέχουν υποστήριξη στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, να προμηθεύουν χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται από τον ρωσικό στρατό και να παραδίδουν εξαρτήματα τα οποία αξιοποιούνται για την κατασκευή επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.



Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επιδιώκει τη στήριξη των κρατών-μελών για αυστηρότερα μέτρα απέναντι στις επιδοτούμενες κινεζικές εισαγωγές.



Το 20ό γύρο μέτρων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.



Νέος γύρος κυρώσεων Το έγγραφο, με ημερομηνία 21 Μαΐου, θα αποτελέσει τη βάση ενός περιορισμένου πακέτου κυρώσεων που, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους, αναμένεται να εγκριθεί στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο στις 15 Ιουνίου.







Για την έγκριση οποιουδήποτε 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των χωρών μπορούν να ζητήσουν τροποποιήσεις ή την αφαίρεση επιμέρους διατάξεων.



Στο στόχαστρο εταιρείες από ΗΑΕ, Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν Πέρα από τις τέσσερις κινεζικές εταιρείες, το έγγραφο προτείνει επίσης την επιβολή κυρώσεων σε πέντε εταιρείες με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τρεις στην Τουρκία και μία στο Αζερμπαϊτζάν, οι οποίες φέρονται να διευκολύνουν τις ρωσικές ναυτιλιακές δραστηριότητες και τις πωλήσεις ενεργειακών προϊόντων.



Κλείσιμο Lukoil, καθώς και σε δεκάδες φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που, σύμφωνα με την ΕΕ, στηρίζουν τη ρωσική πολεμική βιομηχανία.



Το Politico αναφέρει ότι η λίστα εντάσσεται στη λεγόμενη «κυλιόμενη» στρατηγική κυρώσεων της ΕΕ, βάσει της οποίας προστίθενται ή αφαιρούνται οντότητες ανάλογα με τον τρόπο που η Μόσχα προσαρμόζει τις μεθόδους της για να παρακάμπτει τα περιοριστικά μέτρα.



Συζήτηση για το ρωσικό πετρέλαιο Οι διαβουλεύσεις για το 21ο πακέτο κυρώσεων συνεχίζονται, με μία από τις βασικές προτάσεις να αφορά τη διατήρηση του υφιστάμενου πλαφόν στην τιμή αγοράς του ρωσικού πετρελαίου.



Το μέτρο λήγει τον Ιούλιο και, εάν δεν ανανεωθεί, η τιμή θα προσαρμοστεί αυτόματα προς τα πάνω λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών ενέργειας. Αρκετά κράτη-μέλη επιθυμούν να «παγώσουν» το σημερινό όριο, προκειμένου να περιοριστούν τα έσοδα της Ρωσίας.



Επιβολή κυρώσεων σε τέσσερις κινεζικές εταιρείες, τις οποίες κατηγορεί ότι υποστηρίζουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια στην Ουκρανία , φαίνεται πως σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται τοΟι εταιρείες αναμένεται να συμπεριληφθούν στο νέο πακέτο κυρώσεων που πρόκειται να εξεταστεί από τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, φέρονται να παρέχουν υποστήριξη στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της, να προμηθεύουν χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται από τον ρωσικό στρατό και να παραδίδουν εξαρτήματα τα οποία αξιοποιούνται για την κατασκευή επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.Η πρωτοβουλία αναμένεται να εντείνει περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Βρυξελλών και Πεκίνου, σε μια περίοδο κατά την οποία η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,, επιδιώκει τη στήριξη των κρατών-μελών για αυστηρότερα μέτρα απέναντι στις επιδοτούμενες κινεζικές εισαγωγές.Το Πεκίνο έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα λάβει «αποφασιστικά αντίμετρα» σε περίπτωση νέων ευρωπαϊκών εμπορικών περιορισμών, ενώ είχε αντιδράσει και στις κυρώσεις που περιλαμβάνονταν στονμέτρων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.Το έγγραφο, με ημερομηνία 21 Μαΐου, θα αποτελέσει τη βάση ενός περιορισμένου πακέτου κυρώσεων που, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους, αναμένεται να εγκριθεί στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο στις 15 Ιουνίου.Το πακέτο θα περιλαμβάνει κυρίως νέες καταχωρίσεις φυσικών και νομικών προσώπων, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε επεξεργασία ένα ευρύτερο, 21ο πακέτο κυρώσεων με τομεακά μέτρα, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί αργότερα μέσα στο καλοκαίρι.Για την έγκριση οποιουδήποτε πακέτου κυρώσεων απαιτείται ομοφωνία και τωνενώ οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των χωρών μπορούν να ζητήσουν τροποποιήσεις ή την αφαίρεση επιμέρους διατάξεων.Πέρα από τις τέσσερις κινεζικές εταιρείες, το έγγραφο προτείνει επίσης την επιβολή κυρώσεων σε πέντε εταιρείες με έδρα τα, τρεις στηνκαι μία στο, οι οποίες φέρονται να διευκολύνουν τις ρωσικές ναυτιλιακές δραστηριότητες και τις πωλήσεις ενεργειακών προϊόντων.Παράλληλα, προτείνεται η επιβολή μέτρων σε θυγατρικές της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας, καθώς και σε δεκάδες φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που, σύμφωνα με την ΕΕ, στηρίζουν τη ρωσική πολεμική βιομηχανία.Τοαναφέρει ότι η λίστα εντάσσεται στη λεγόμενη «κυλιόμενη» στρατηγική κυρώσεων της ΕΕ, βάσει της οποίας προστίθενται ή αφαιρούνται οντότητες ανάλογα με τον τρόπο που η Μόσχα προσαρμόζει τις μεθόδους της για να παρακάμπτει τα περιοριστικά μέτρα.Οι διαβουλεύσεις για το 21ο πακέτο κυρώσεων συνεχίζονται, με μία από τις βασικές προτάσεις να αφορά τη διατήρηση του υφιστάμενου πλαφόν στην τιμή αγοράς του ρωσικού πετρελαίου.Το μέτρο λήγει τον Ιούλιο και, εάν δεν ανανεωθεί, η τιμή θα προσαρμοστεί αυτόματα προς τα πάνω λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών ενέργειας. Αρκετά κράτη-μέλη επιθυμούν να «παγώσουν» το σημερινό όριο, προκειμένου να περιοριστούν τα έσοδα της Ρωσίας.

Παράλληλα, ομάδα χωρών της Βόρειας και Βαλτικής Ευρώπης εισηγείται ακόμη πιο αυστηρά μέτρα κατά μεγάλων ρωσικών ενεργειακών εταιρειών, όπως οι Lukoil, Gazprom, Novatek και Rosneft, ενώ ζητεί και τον πλήρη τερματισμό των συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη ρωσική πυρηνική βιομηχανία.



Η θέση της Κομισιόν Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέφυγε να σχολιάσει το περιεχόμενο των υπό διαμόρφωση πακέτων κυρώσεων.



«Δεν σχολιάζουμε τις λεπτομέρειες μελλοντικών πακέτων κυρώσεων. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι, όπως και σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε την οικονομική πίεση στη Ρωσία, μεταξύ άλλων μέσω νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της καταστρατήγησης των κυρώσεων», ανέφερε η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της.