Το Πανεπιστήμιο του Οχάιο θα δώσει 100 εκατ. δολάρια σε θύματα σεξουαλικών επιθέσεων διεστραμμένου γιατρού

Η συμφωνία επικυρώθηκε χθες από τη σύγκλητο του ιδρύματος έπειτα από πολυετείς δικαστικούς αγώνες σχετικά με τις κατηγορίες εις βάρος του Ρίτσαρντ Στράους