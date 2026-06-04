ΗΠΑ και Βρετανία προειδοποιούν: Η Κίνα χρησιμοποιεί το LinkedIn για να στρατολογεί κατασκόπους στη Δύση

Οι υπηρεσίες πληροφοριών των χωρών «Five Eyes» (ΗΠΑ, Βρετανία, Αυστραλία, Καναδάς και Νέα Ζηλανδία) κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις τακτικές του Πεκίνου, προκειμένου να αποσπάσει κυβερνητικές και στρατιωτικές πληροφορίες

«Five Eyes», κάνοντας λόγο για αυξανόμενη χρήση επαγγελματικών δικτύων, όπως το



Στην FBI, η βρετανική υπηρεσία ασφαλείας MI5 και οι αρμόδιες υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας της Αυστραλίας, του Καναδά και της Νέας Ζηλανδίας.







Οι αρχές υποστηρίζουν ότι



Στόχος στρατιωτικές και κυβερνητικές πληροφορίες Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Πεκίνο επιδιώκει να αποκτήσει στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να του προσφέρουν στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των χωρών της συμμαχίας.



«Five Eyes» που διαθέτουν άδεια ασφαλείας και εργάζονται σε τομείς όπως η διπλωματία, οι υπηρεσίες πληροφοριών, η εθνική ασφάλεια και οι ένοπλες δυνάμεις. Οι υπηρεσίες επισημαίνουν ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονται και στρατιωτικοί που υπηρετούν στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.



Παράλληλα, σύμφωνα με τις αρχές, προσεγγίζονται και πρόσωπα που έχουν πιο έμμεση πρόσβαση σε κυβερνητικές πληροφορίες, όπως ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε ερευνητικά ινστιτούτα.



Πληρωμές ακόμη και με κρυπτονομίσματα Οι υπηρεσίες ασφαλείας αναφέρουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα άτομα που προσεγγίζονται, καλούνται να συντάξουν αναφορές ή αναλύσεις έναντι αμοιβής, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες δολάρια.



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Η κοινή προειδοποίηση αναφέρει επίσης ότι στρατιωτικοί μπορεί να ερωτώνται για τα καθήκοντά τους, τις δραστηριότητες της μονάδας τους, τη βάση στην οποία υπηρετούν ή ακόμη και για συγκεκριμένα πολεμικά πλοία.



Οι υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι έχουν ήδη εντοπίσει πρόσωπα που συμμετείχαν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, γεγονός που οδήγησε σε ποινικές διώξεις, απώλεια θέσεων εργασίας και αφαίρεση αδειών ασφαλείας.



Η απάντηση του Πεκίνου Η κινεζική πρεσβεία στο



Κοινή προειδοποίηση για τις μεθόδους που φέρεται να χρησιμοποιούν οι κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών προκειμένου να στρατολογούν πηγές και συνεργάτες στη Δύση εξέδωσαν οι υπηρεσίες ασφαλείας των χωρών της συμμαχίαςκάνοντας λόγο για αυξανόμενη χρήση επαγγελματικών δικτύων, όπως το LinkedIn , και διαδικτυακών πλατφορμών εύρεσης εργασίας.Στην κοινή ανακοίνωση συμμετέχουν το, η βρετανική υπηρεσία ασφαλείαςκαι οι αρμόδιες υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας της, τουκαι τηςΣύμφωνα με τις υπηρεσίες, οι κινεζικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών εφαρμόζουν μια ολοένα πιο επιθετική στρατηγική διαδικτυακής στρατολόγησης, στοχεύοντας κυβερνητικούς υπαλλήλους, στρατιωτικούς και γενικότερα άτομα που διαθέτουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες ή ευαίσθητες πληροφορίες.Οι αρχές υποστηρίζουν ότι Κινέζοι αξιωματικοί πληροφοριών ή συνεργάτες τους εμφανίζονται ως στελέχη ιδιωτικών συμβουλευτικών εταιρειών, δεξαμενών σκέψης (think tanks) ή εταιρειών ανθρώπινου δυναμικού και δημοσιεύουν αγγελίες εργασίας για αναλυτές εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Πεκίνο επιδιώκει να αποκτήσει στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να του προσφέρουν στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των χωρών της συμμαχίας.Ιδιαίτερα στο στόχαστρο φέρονται να βρίσκονται πολίτες των χωρώνπου διαθέτουν άδεια ασφαλείας και εργάζονται σε τομείς όπως η διπλωματία, οι υπηρεσίες πληροφοριών, η εθνική ασφάλεια και οι ένοπλες δυνάμεις. Οι υπηρεσίες επισημαίνουν ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονται και στρατιωτικοί που υπηρετούν στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.Παράλληλα, σύμφωνα με τις αρχές, προσεγγίζονται και πρόσωπα που έχουν πιο έμμεση πρόσβαση σε κυβερνητικές πληροφορίες, όπως ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε ερευνητικά ινστιτούτα.Οι υπηρεσίες ασφαλείας αναφέρουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα άτομα που προσεγγίζονται, καλούνται να συντάξουν αναφορές ή αναλύσεις έναντι αμοιβής, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες δολάρια.Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληρωμές φέρεται να πραγματοποιούνται μέσω κρυπτονομισμάτων, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό των συναλλαγών.Η κοινή προειδοποίηση αναφέρει επίσης ότι στρατιωτικοί μπορεί να ερωτώνται για τα καθήκοντά τους, τις δραστηριότητες της μονάδας τους, τη βάση στην οποία υπηρετούν ή ακόμη και για συγκεκριμένα πολεμικά πλοία.Οι υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι έχουν ήδη εντοπίσει πρόσωπα που συμμετείχαν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, γεγονός που οδήγησε σε ποινικές διώξεις, απώλεια θέσεων εργασίας και αφαίρεση αδειών ασφαλείας.Η κινεζική πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «εντελώς κατασκευασμένες» και κάνοντας λόγο για «κακόβουλη συκοφαντία».

Σε ανακοίνωσή της υποστήριξε ότι οι ίδιες οι χώρες της συμμαχίας «Five Eyes» έχουν εμπλακεί σε εκτεταμένες δραστηριότητες κατασκοπείας και συλλογής πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο.



«Οι ενέργειές τους αποτελούν την πραγματική απειλή για τις φιλειρηνικές χώρες», ανέφερε η κινεζική διπλωματική αποστολή.



Η συμμαχία «Five Eyes», που έχει τις ρίζες της στη συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών και Ηνωμένου Βασιλείου κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, θεωρείται ένα από τα ισχυρότερα δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών παγκοσμίως, με τα μέλη της να μοιράζονται ευαίσθητα δεδομένα και αξιολογήσεις για απειλές ασφαλείας.