Ο Τραμπ καμαρώνει για την ανακαίνιση της λίμνης αντανάκλασης στο Μνημείο Λίνκολν: «Μεγαλύτερη από ουρανοξύστες»
Ο Τραμπ καμαρώνει για την ανακαίνιση της λίμνης αντανάκλασης στο Μνημείο Λίνκολν: «Μεγαλύτερη από ουρανοξύστες»
Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέκρινε το πλήθος που παρακολούθησε τη δική του ομιλία στις 6 Ιανουαρίου 2021 με εκείνο που είχε συγκεντρωθεί για την ιστορική ομιλία «Έχω ένα Όνειρο» του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
Στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του έπειτα από αρκετές ημέρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επικεντρώθηκε σε έργα ανακαίνισης στην Ουάσινγκτον και ειδικότερα στη Λίμνη Αντανάκλασης του Μνημείου του Λίνκολν στο πάρκο National Mall, ενώ προκάλεσε αίσθηση συγκρίνοντας το πλήθος που παρακολούθησε τη δική του ομιλία στις 6 Ιανουαρίου 2021 με εκείνο που είχε συγκεντρωθεί για την ιστορική ομιλία «Έχω ένα Όνειρο» του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.
Ο 79χρονος πρόεδρος ξεκίνησε εχθές την τελετή υπογραφής εκτελεστικών διαταγμάτων με εκτενή αναφορά στην ανακαίνιση της Λίμνης Αντανάκλασης, ενός από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της αμερικανικής πρωτεύουσας, η οποία παρέμενε κλειστή λόγω εργασιών.
Ο Τραμπ, που εμφανίζεται συχνά ιδιαίτερα ενθουσιώδης όταν συζητά για κατασκευαστικά έργα και ανακαινίσεις, υποστήριξε ότι η λίμνη παρουσίαζε προβλήματα από την ημέρα της κατασκευής της. «Άνοιξε το 1922 και πάντα είχε διαρροές», δήλωσε ο πρώην επιχειρηματίας του κλάδου ακινήτων, επαινώντας το «πολύ ιδιαίτερο υλικό» που χρησιμοποιήθηκε για την αποκατάσταση του έργου.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η λίμνη αναμένεται να ανοίξει ξανά πριν από την εθνική εορτή της 4ης Ιουλίου, η οποία φέτος συμπίπτει με τον εορτασμό των 250 ετών από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το έργο έχει δεχθεί επικρίσεις για το κόστος του και για τον τρόπο με τον οποίο ανατέθηκε η σχετική σύμβαση. Ωστόσο, ο Τραμπ επέλεξε να αναδείξει το μέγεθός του, παρουσιάζοντας διάγραμμα με τον τίτλο «Η λίμνη μας είναι μεγαλύτερη από ουρανοξύστες». Με αυτό συνέκρινε τις διαστάσεις της Λίμνης Αντανάκλασης με το ύψος τριών διάσημων κτιρίων, ανάμεσά τους και το Empire State Building της Νέας Υόρκης.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην ιστορική ομιλία «I Have a Dream» που εκφώνησε το 1963 ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στο National Mall. Ωστόσο, προχώρησε και σε σύγκριση με τη δική του συγκέντρωση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στην Ουάσινγκτον.
«Εκεί ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ έκανε τη μεγάλη ομιλία του. Ήταν ένα εκατομμύριο άνθρωποι, εγώ είχα τον ίδιο αριθμό ανθρώπων», δήλωσε ο Τραμπ. Συνέχισε υποστηρίζοντας ότι φωτογραφίες από τις δύο συγκεντρώσεις, τοποθετημένες δίπλα-δίπλα, αποδεικνύουν πως η δική του παρουσία συγκέντρωσε πολύ περισσότερους πολίτες απ' όσους του αποδόθηκαν τότε από τα μέσα ενημέρωσης.
Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης σχολίασαν ότι ο πρόεδρος αναφερόταν στη συγκέντρωση που προηγήθηκε της εισβολής χιλιάδων υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, με στόχο την αμφισβήτηση του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020.
Σύμφωνα με το National Constitution Center, η ομιλία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ είχε προσελκύσει περίπου 250.000 ανθρώπους, ενώ δεν υπάρχουν επίσημες εκτιμήσεις για τον αριθμό των συμμετεχόντων στη συγκέντρωση της 6ης Ιανουαρίου.
Αφού ολοκλήρωσε την αναφορά του στην ανακαίνιση του αξιοθέατου, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικά διατάγματα που αφορούν τις αμερικανικές τελωνειακές υπηρεσίες και τις προστασίες των δημοσίων υπαλλήλων.
Ο 79χρονος πρόεδρος ξεκίνησε εχθές την τελετή υπογραφής εκτελεστικών διαταγμάτων με εκτενή αναφορά στην ανακαίνιση της Λίμνης Αντανάκλασης, ενός από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της αμερικανικής πρωτεύουσας, η οποία παρέμενε κλειστή λόγω εργασιών.
Ο Τραμπ, που εμφανίζεται συχνά ιδιαίτερα ενθουσιώδης όταν συζητά για κατασκευαστικά έργα και ανακαινίσεις, υποστήριξε ότι η λίμνη παρουσίαζε προβλήματα από την ημέρα της κατασκευής της. «Άνοιξε το 1922 και πάντα είχε διαρροές», δήλωσε ο πρώην επιχειρηματίας του κλάδου ακινήτων, επαινώντας το «πολύ ιδιαίτερο υλικό» που χρησιμοποιήθηκε για την αποκατάσταση του έργου.
🚨BREAKING:— NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2026
Trump has released new data showing that if you lay a skyscraper on its side, it is shorter than the Reflecting Pool. pic.twitter.com/SybzfBeh4n
Σύμφωνα με τον ίδιο, η λίμνη αναμένεται να ανοίξει ξανά πριν από την εθνική εορτή της 4ης Ιουλίου, η οποία φέτος συμπίπτει με τον εορτασμό των 250 ετών από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το έργο έχει δεχθεί επικρίσεις για το κόστος του και για τον τρόπο με τον οποίο ανατέθηκε η σχετική σύμβαση. Ωστόσο, ο Τραμπ επέλεξε να αναδείξει το μέγεθός του, παρουσιάζοντας διάγραμμα με τον τίτλο «Η λίμνη μας είναι μεγαλύτερη από ουρανοξύστες». Με αυτό συνέκρινε τις διαστάσεις της Λίμνης Αντανάκλασης με το ύψος τριών διάσημων κτιρίων, ανάμεσά τους και το Empire State Building της Νέας Υόρκης.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην ιστορική ομιλία «I Have a Dream» που εκφώνησε το 1963 ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στο National Mall. Ωστόσο, προχώρησε και σε σύγκριση με τη δική του συγκέντρωση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στην Ουάσινγκτον.
«Εκεί ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ έκανε τη μεγάλη ομιλία του. Ήταν ένα εκατομμύριο άνθρωποι, εγώ είχα τον ίδιο αριθμό ανθρώπων», δήλωσε ο Τραμπ. Συνέχισε υποστηρίζοντας ότι φωτογραφίες από τις δύο συγκεντρώσεις, τοποθετημένες δίπλα-δίπλα, αποδεικνύουν πως η δική του παρουσία συγκέντρωσε πολύ περισσότερους πολίτες απ' όσους του αποδόθηκαν τότε από τα μέσα ενημέρωσης.
Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης σχολίασαν ότι ο πρόεδρος αναφερόταν στη συγκέντρωση που προηγήθηκε της εισβολής χιλιάδων υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, με στόχο την αμφισβήτηση του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020.
Σύμφωνα με το National Constitution Center, η ομιλία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ είχε προσελκύσει περίπου 250.000 ανθρώπους, ενώ δεν υπάρχουν επίσημες εκτιμήσεις για τον αριθμό των συμμετεχόντων στη συγκέντρωση της 6ης Ιανουαρίου.
Αφού ολοκλήρωσε την αναφορά του στην ανακαίνιση του αξιοθέατου, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικά διατάγματα που αφορούν τις αμερικανικές τελωνειακές υπηρεσίες και τις προστασίες των δημοσίων υπαλλήλων.
Απαντώντας αργότερα σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, αναφέρθηκε και στον πόλεμο με το Ιράν, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εξελίξεις «μέσα στο Σαββατοκύριακο».
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