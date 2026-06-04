Ο Τραμπ καμαρώνει για την ανακαίνιση της λίμνης αντανάκλασης στο Μνημείο Λίνκολν: «Μεγαλύτερη από ουρανοξύστες»

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέκρινε το πλήθος που παρακολούθησε τη δική του ομιλία στις 6 Ιανουαρίου 2021 με εκείνο που είχε συγκεντρωθεί για την ιστορική ομιλία «Έχω ένα Όνειρο» του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ