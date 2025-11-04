Καιρός: Επιδείνωση σήμερα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο, έντονα φαινόμενα και στην Αττική

Κοντά στο μηδέν η ελάχιστη θερμοκρασία χθες το πρωί

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

Ο καιρός σήμερα

Αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Πιθανότητα για τοπικές βροχές υπάρχει στα ορεινά της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 7 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 8 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βόρειοι άνεμοι αρχικά ασθενείς με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ με σταδιακή ενίσχυση σε εντάσεις έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς και από τις απογευματινές ώρες αναμένονται βόρειοι άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μ

Ο καιρός την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν ενώ από τις προμεσημβρινές ώρες στα νότια θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είνα ισχυρά έως τις μεσημβρινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως νομός Μαγνησίας) και στις Σποράδες και έως τις βραδινές ώρες στην κεντρική και βόρεια Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 18 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 19 με 20 και στα δυτικά ηπειρωτικά και την νησιωτική χώρα τους 21 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Στα ανατολικά και νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες (κυρίως στα δυτικά) και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, την Κρήτη και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια τις πρωινές ώρες και από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Οι περιοχές που το διήμερο αυτό θα εκδηλωθούν -κατά κύριο λόγο- και οι πιο δυνατές καταιγίδες είναι :- Ανατολική Θεσσαλία, Βόρεια Εύβοια, Σποράδες (πάνω από 150 mm, εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή)- Νότια Χαλκιδική- Κεντρική και Ανατολική Στερεά (και Αττική)- Ανατολική και νότια Πελοπόννησος- Δυτικές Κυκλάδες- Δυτική Κρήτη (εκεί και την Πέμπτη θα επιμείνουν τα φαινόμενα)Έχω αναφέρει πολλές φορές ότι είναι άλλο να λέμε : «Δελτίο Μεταβολής του καιρού», άλλο να λέμε : «Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού» και άλλο να λέμε : «Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων». Μέσα σε αυτές τις κατηγορίες «Δελτίων» πολλές φορές χάνεται και η ακριβής ή η σωστή μεταφορά της πληροφορίας. Βέβαια, για απλή μεταβολή του καιρού, δεν μιλά ποτέ κανείς, πηγαίνουμε κατευθείαν στα "βαθιά" και στα "δύσκολα".Τοπικά χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 03/11 στα ηπειρωτικά. Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στο Οχυρό Νευροκοπίου και ήταν ίση με 0.5˚C. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες μεταξύ των σταθμών του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.* Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.* Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.* Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.* Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).* Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.* Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).* Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.* Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.* Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.* Ακινητοποιήστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.* Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.* Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.* Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.* Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθήστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.* Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.* Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.* Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.* Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.* Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κ.λπ.).* Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.* Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.* Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (4-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (05-11-2025) σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr