«Στον αέρα» ο CEO των ΕΛΤΑ μετά το ξέσπασμα των βουλευτών της ΝΔ επί 4,5 ώρες - Ώρα αποφάσεων για το Μαξίμου

Επί τάπητος στον πρωινό καφέ του Μαξίμου πώς η κυβέρνηση θα χειριστεί την εκκρεμότητα της συνεδρίασης των Επιτροπών Οικονομικών και Παραγωγής και Εμπορίου αλλά και τα επόμενα βήματα για μια υπόθεση που έχει εξελιχθεί σε μείζονα ενδοκυβερνητική κρίση