Αποκάλυψη Al Arabiya για το μνημόνιο ΗΠΑ - Ιράν: Οι τέσσερις φάσεις που θα οδηγήσουν στην πλήρη αποκλιμάκωση

Διακοπή εχθροπραξιών, Στενά του Ορμούζ, ξεπάγωμα κεφαλαίων και πυρηνικό πρόγραμμα, οι τέσσερις φάσεις που θα οδηγήσουν στο τέλος του πολέμου - Αισιόδοξος ο Τραμπ, μετρημένη στα λόγια της η Τεχεράνη