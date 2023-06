Pornhub: Εκατομμύρια υπογραφές για το κλείσιμό του - Η περίπτωση της μητέρας που ανακάλυψε 58 βίντεο της κόρης της

Με όλο και περισσότερα βίντεο ανήλικων παιδιών και revenge porn να κατακλύζουν το Pornhub, τον γίγαντα των πορνογραφικών ιστοσελίδων, οι καταγγελίες και οι αγωγές εναντίον του αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό και μας κάνουν να σκεφτόμαστε: είναι τελικά τοο μεγαλύτερος παράνομος διακινητής σεξουαλικού περιεχομένου;Μέσα στο Pornhub, την ιστοσελίδα που ελκύει πάνω από, υπάρχουν αυτήν τη στιγμή 28.000 λέξεις-κλειδιά που μπορεί να πληκτρολογήσει κανείς και που συνδέονται με ανήλικη πορνογραφία. Η ιστοσελίδα είναι γεμάτη από βίντεο βιασμών, πορνογραφία εκδίκησης, βίντεο με κατασκοπευτικές κάμερες που δείχνουν γυναίκες να κάνουν ντους, και πλάνα που τις δείχνουν να ασφυκτιούν σε σακούλες.Αναζητώντας τη φράση «κορίτσια κάτω των 18», ή «14yo», η ιστοσελίδα μας οδηγεί σε περισσότερο από 100.000 βίντεο.Ίσως ένα από τα πιο ανησυχητικά περιστατικά είναι εκείνο μιας 15χρονης που εξαφανίστηκε και αργότερα η μητέρα της, την ανακάλυψε στο Pornhub μέσω 58διαφορετικών βίντεο. Παρόλο που οι δράστες συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες, ο γίγαντας του διαδικτυακού πορνό, αποποιήθηκε κάθε ευθύνης.Ύστερα από πολλές πιέσεις, το 2022 τo Pornhub ανακοίνωσε τη συνεργασία του με φιλανθρωπικές οργανώσεις που μάχονται κατά της κακοποίησης και σεξουαλικήςεκμετάλλευσης των παιδιών. Στόχος ήταν, όταν κάποιος που επισκέπτεται τον ιστότοπο του Pornhub, χρησιμοποιεί μία από τιςπου συνδέονται με την κακοποίηση παιδιών, να του εμφανίζεται ένα μήνυμα που θα τον ενημερώνει ότι δεν υπάρχουν αποτελέσματα και ότι αναζητά δυνητικά καταχρηστικές και παράνομες εικόνες.Στη συνέχεια, ο χρήστης θα οδηγηθεί σε μια ηλεκτρονική συζήτηση σχετικά με τη συμπεριφορά του και θα ενθαρρυνθεί να ζητήσει βοήθεια από το «Stop It Now!», μιατηλεφωνική γραμμή βοήθειας με στόχο την υποστήριξη και την πρόληψη των ατόμων που παρακολουθούν διαδικτυακή κακοποίηση παιδιών.Αυτήν τη στιγμή, αν για παράδειγμα πατήσουμε την λέξη-κλειδί «», στην μπάρα αναζήτησης του Pornhub, το μήνυμα που εμφανίζεται, είναι το εξής. «Η αναζήτηση θα μπορούσε να αφορά παράνομο και καταχρηστικό σεξουαλικό υλικό, όπου παιδιά έχουν υποστεί βλάβη. Μην περνάτε τα όρια από τη νόμιμη, ενήλικη πορνογραφία σε παράνομες εικόνες.»Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τη λέξη-κλειδί «», στην οποία το Pornhub ενημερώνει τον χρήστη ότι δεν επιτρέπεται στον ιστότοπό του η πραγματική, ή σκηνοθετημένη απεικόνιση εξαναγκαστικών και μη συναινετικών σεξουαλικών πράξεων, ή η χρήση τις εικόνας τις ατόμου χωρίς τη συγκατάθεσή του. Και ενώ πράγματι φαίνεται να αντιμετωπίζουν σοβαρά το ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης και τις μη συναινετικές εικόνες, το ερώτημα που γεννιέται είναι. Είναι τελικά επαρκή τα μέτρα ασφαλείας που έχουν υιοθετηθεί;H απάντηση είναι όχι. Η βιομηχανία εμπορίας ανθρώπων που τροφοδοτείται από το πορνό είναι αρχικά πολύ μεγάλη και με πολλές κινήσεις που ξεπερνούν ένα απλό μήνυμα στην οθόνη. Επιπλέον, η κατανάλωση πορνογραφίας βοηθάει την ανάπτυξη της βιομηχανία εμπορίας του σεξ. Ακόμα και αν δεν καταβάλλουμε χρήματα, αρκεί η παρακολούθηση δωρεάν πορνό, η οποία δημιουργεί διαφημιστικά έσοδα για αυτές τις ιστοσελίδες και τροφοδοτεί τη ζήτηση για εμπορία ανθρώπων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η εμπορία του σεξ στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια βιομηχανία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία τροφοδοτείται άμεσα από την πορνογραφία.

Αν και σε διαφορετικό βαθμό, όλες οι ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου συμβάλλουν σε αυτό. Πρόσφατα στοιχεία αποκάλυψαν ότι το Pornhub είναι ιδιαίτερα ένοχο για την κερδοφορία από την εμπορία σεξ.Στις 4 Δεκεμβρίου του 2019, οι New York Times δημοσίευσαν ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα με τίτλο ''The Children of Pornhub''. Το άρθρο τελειώνει με την ανατριχιαστική δήλωση: «». Το δημοσίευμα αυτό ήταν μια σημαντική προσθήκη στη σωρεία μαρτυριών κατά της μεγαλύτερης πλατφόρμας πορνό στον κόσμο. Τον Φεβρουάριο του 2020, η Laila Mickelwait ξεκίνησε μια εκστρατεία για να αποκαλύψει τη συνενοχή του Pornhub στη σεξουαλική εμπορία παιδιών.Τοκαταγράφει την πορεία της κερδοφορίας από το παράνομο πορνό στο Pornhub. Την ίδια στιγμή, η αίτηση του Traffickinghub για τοσυγκεντρώνει πάνω απόΤο Pornhub μοιάζει αρκετά με το YouTube, καθώς επιτρέπει στα μέλη του να δημοσιεύουν τα δικά τους βίντεο. Η πλειονότητα των 6,8 εκατομμυρίων νέων βίντεο που αναρτώνται στον ιστότοπο κάθε χρόνο, πιθανώς αφορούν ενήλικες που συναινούν. Ωστόσο, πολλά από αυτά τα βίντεο απεικονίζουν κακοποίηση παιδιών και βία. Επειδή είναι αδύνατο να γνωρίζει κανείς την ακριβή ηλικία ενός νέου σε βίντεο, ούτε το Pornhub, με τη σειρά του, μπορεί να προσδιορίσει την ποσότητα του υλικού που είναι παράνομη.Σε αντίθεση με το YouTube, το. Έτσι, ακόμη και αν ένα βίντεο βιασμού αφαιρεθεί, κατόπιναιτήματος των αρχών, μπορεί να είναι ήδη πολύ αργά. Το βίντεο αυτό συνεχίζει να υπάρχει, καθώς μοιράζεται με άλλους, ή ανεβαίνει ξανά και ξανά. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που πολλές γυναίκες, ανήλικες και ενήλικες συνεχίσουν να βλέπουν βίντεό τους στην ιστοσελίδα και που οι δικαστικές αγωγές αυξάνονται.Για την αποτροπή των παραπάνω, το Pornhub υπόσχεται, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας δημοσίευσης περιεχομένου μόνο από επαληθευμένους χρήστες. Η Visa επίσης δήλωσε ότι θα συνεχίσει να, αλλά θα επιτρέψει τις πληρωμές στις πλατφόρμες MindGeek, της αυστραλιανής εταιρείας που έχει την ιστοσελίδα.Μήνυση κατονομάζει τη Visa ως υπεύθυνη και αναφέρει ότι η εταιρεία ήταν η κατάλληλη για να σταματήσει αυτή την εκμετάλλευση, αλλά επέλεξε αντ'αυτού να συμμετάσχει στην κερδοσκοπία.Οι εταιρείες-«γίγαντες» της πορνογραφίας, όσο και αν προσπαθούν να κατευνάσουν τη γενικότερη δυσαρέσκεια για το περιεχόμενό τους και τις μη ηθικές πρακτικές τους, βασίζουν τα κέρδη τους στα βίντεο. Είναι, θα έλεγε κανείς, δύσκολο να σταματήσουν να εκπέμπουν τέτοιο περιεχόμενο, λόγω της πολύ υψηλής επισκεψιμότητας που στην περίπτωση του Pornhub τού δίνει την 10 θέση στην παγκόσμια κατάταξη.Ίσως, όμως, να έχει έρθει η ώρα για το Pornhub να λογοδοτήσει όπως κι άλλες εταιρείες και άτομα, που επωφελήθηκαν από το μη συναινετικό και παράνομο περιεχόμενο. Ίσως πρέπει τόσο σε κυβερνητικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο, αυτές οι πρακτικές να αντιμετωπίζονται καθαρά και μόνο ως εγκλήματα με αμέτρητα θύματα.