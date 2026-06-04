Η πλωτή πόλη που φιλοδοξεί να ταξιδεύει μόνιμα στους ωκεανούς: Θα έχει από στάδιο και μουσεία μέχρι χώρους πρασίνου, δείτε εικόνες

Μια ολόκληρη πόλη που δεν θα βρίσκεται στη στεριά αλλά στη θάλασσα - Αυτό είναι το όραμα πίσω από το «Freedom Ship», ένα γιγαντιαίο πλωτό συγκρότημα που θα μπορεί να φιλοξενεί έως και 80.000 ανθρώπους