Το μήνυμα Ρούμπιο για τη σφαγή της Τιενανμέν εξοργίζει το Πεκίνο: «Παραποιεί την ιστορία και μας δυσφημεί»
Το μήνυμα Ρούμπιο για τη σφαγή της Τιενανμέν εξοργίζει το Πεκίνο: «Παραποιεί την ιστορία και μας δυσφημεί»
«Καμία λογοκρισία δεν μπορεί να σβήσει το παρελθόν», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο σε μήνυμα που απευθύνεται προς τους Κινέζους
Το Πεκίνο κατηγορεί τον Μάρκο Ρούμπιο ότι «δυσφημίζει» την Κίνα αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα της αιματηρής καταστολής του κινήματος για την δημοκρατία στην Πλατεία Τιενανμέν το 1989 και καταγγέλλοντας την λογοκρισία.
Πριν από 37 ακριβώς χρόνια, στις 4 Ιουνίου 1989, η κινεζική ηγεσία έστειλε τον στρατό για να εκκενώσει την Πλατεία Τιενανμέν στην καρδιά του Πεκίνου από τους ειρηνικούς διαδηλωτές του κινήματος για την δημοκρατία έπειτα από εβδομάδες ειρηνικών διαδηλώσεων για την καταγγελία της διαφθοράς και με το αίτημα των πολιτικών μεταρρυθμίσεων.
Εκατοντάδες άνθρωποι, έως και περισσότεροι από χίλιοι, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, σκοτώθηκαν από τις κινεζικές δυνάμεις στην Πλατεία και σε άλλες συνοικίες του Πεκίνου. Η σφαγή της Πλατείας Τιενανμέν παραμένει θέμα ταμπού στην Κίνα.
«Καμία λογοκρισία δεν μπορεί να σβήσει το παρελθόν», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο σε μήνυμα που απευθύνεται προς τους Κινέζους. «Οσοι θυσιάστηκαν για να υπερασπισθούν τα αναφαίρετα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης και στην ειρηνική συνάθροιση κάποια μέρα θα δικαιωθούν».
«Οι εσφαλμένες δηλώσεις της αμερικανικής πλευράς παραποιούν τα ιστορικά γεγονότα, δυσφημούν το πολιτικό σύστημα και την αναπτυξιακή πορεία της Κίνας και αποτελούν ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της. Η Κίνα εκφράζει την δυσαρέσκεια και την σφοδρή αντίθεσή της», απάντησε στον Μάρκο Ρούμπιο η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ.
«Ζητούμε από την αμερικανική πλευρά να τιμήσει με συγκεκριμένες πράξεις τις δεσμεύσεις της να σεβασθεί την Κίνα και τον κινεζικό λαό, να βάλει τέλος στους ελιγμούς ιδεολογικής αντιπαράθεσης και να σταματήσει την ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας με το πρόσχημα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», είπε.
Η κινεζική κυβέρνηση χαρακτήρισε επισήμως εκείνη την εποχή τις διαδηλώσεις στην Τιενανμέν «αντεπαναστατική εξέγερση» από «μία πολύ μικρή μειοψηφία με ανομολόγητα σχέδια».
Ο ακριβής αριθμός των νεκρών παραμένει άγνωστος. Δύο ημέρες μετά την σφαγή, η κυβέρνηση ανακοίνωσε απολογισμό «330 νεκρών», ανάμεσά τους και στρατιώτες.
Ο κινεζικός Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε 2.700 θανάτους.
Τα στοιχεία που προέρχονται από νοσοκομεία παραπέμπουν σε 400 έως περισσότερους από 1.000 θανάτους.
Πριν από 37 ακριβώς χρόνια, στις 4 Ιουνίου 1989, η κινεζική ηγεσία έστειλε τον στρατό για να εκκενώσει την Πλατεία Τιενανμέν στην καρδιά του Πεκίνου από τους ειρηνικούς διαδηλωτές του κινήματος για την δημοκρατία έπειτα από εβδομάδες ειρηνικών διαδηλώσεων για την καταγγελία της διαφθοράς και με το αίτημα των πολιτικών μεταρρυθμίσεων.
Εκατοντάδες άνθρωποι, έως και περισσότεροι από χίλιοι, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, σκοτώθηκαν από τις κινεζικές δυνάμεις στην Πλατεία και σε άλλες συνοικίες του Πεκίνου. Η σφαγή της Πλατείας Τιενανμέν παραμένει θέμα ταμπού στην Κίνα.
«Καμία λογοκρισία δεν μπορεί να σβήσει το παρελθόν», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο σε μήνυμα που απευθύνεται προς τους Κινέζους. «Οσοι θυσιάστηκαν για να υπερασπισθούν τα αναφαίρετα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης και στην ειρηνική συνάθροιση κάποια μέρα θα δικαιωθούν».
On June 4, the world marks 37 years since the Chinese Communist Party ordered its troops to attack thousands of peaceful demonstrators in and around Tiananmen Square. Chinese students, workers, and other civilians who lost their lives had gathered to exercise their natural rights…— U.S. Asia Pacific Media Hub (@eAsiaMediaHub) June 4, 2026
«Οι εσφαλμένες δηλώσεις της αμερικανικής πλευράς παραποιούν τα ιστορικά γεγονότα, δυσφημούν το πολιτικό σύστημα και την αναπτυξιακή πορεία της Κίνας και αποτελούν ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της. Η Κίνα εκφράζει την δυσαρέσκεια και την σφοδρή αντίθεσή της», απάντησε στον Μάρκο Ρούμπιο η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ.
«Ζητούμε από την αμερικανική πλευρά να τιμήσει με συγκεκριμένες πράξεις τις δεσμεύσεις της να σεβασθεί την Κίνα και τον κινεζικό λαό, να βάλει τέλος στους ελιγμούς ιδεολογικής αντιπαράθεσης και να σταματήσει την ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας με το πρόσχημα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», είπε.
Η κινεζική κυβέρνηση χαρακτήρισε επισήμως εκείνη την εποχή τις διαδηλώσεις στην Τιενανμέν «αντεπαναστατική εξέγερση» από «μία πολύ μικρή μειοψηφία με ανομολόγητα σχέδια».
Ο ακριβής αριθμός των νεκρών παραμένει άγνωστος. Δύο ημέρες μετά την σφαγή, η κυβέρνηση ανακοίνωσε απολογισμό «330 νεκρών», ανάμεσά τους και στρατιώτες.
Ο κινεζικός Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε 2.700 θανάτους.
Τα στοιχεία που προέρχονται από νοσοκομεία παραπέμπουν σε 400 έως περισσότερους από 1.000 θανάτους.
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