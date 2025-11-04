Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα στα Βορίζια - Τι βρέθηκε, δείτε φωτογραφίες
Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα στα Βορίζια - Τι βρέθηκε, δείτε φωτογραφίες
Στις φυλακές κρατούνται συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς το Σάββατο - Εντοπίστηκαν ένα αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο και ένα κινητό τηλέφωνο
Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.
Στις φυλακές κρατούνται συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς το Σάββατο στα Βορίζια, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, ένα αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο, ψαλιδάκι και φορτιστές τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για ανάλυση.
Φωτογραφίες από τα ευρήματα:
Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία του 39χρονου πραγματοποιήθηκε χθες σε κλίμα οδύνης.
Πλήθος κόσμου βρέθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου για τη νεκρώσιμη ακολουθία. Παράλληλα, ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις παρατάχθηκαν σε διάφορα σημεία του χωριού, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
Κατά τη μεταφορά της σορού από το σπίτι προς την εκκλησία, η πομπή σταμάτησε για λίγο στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το θανάσιμο επεισόδιο, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου να ξεσπούν σε λυγμούς και φωνές.
Η κηδεία της 56χρονης που επίσης τραυματίστηκε θανάσιμα στη φονική συμπλοκή, θα γίνει σήμερα Τρίτη 4/11/2025 στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταύρου στον Αλικιανό Χανίων.
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την Κρήτη αλλά και ειδικές μονάδες που έφτασαν από την Αθήνα, εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τα τρία άτομα που αναζητούνται.
Έναν 19χρονο, έναν 25χρόνο και έναν 29χρόνο που όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, είχαν εμπλοκή στο ένοπλο περιστατικό, μαζί με τους δύο που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.
Στις φυλακές κρατούνται συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς το Σάββατο στα Βορίζια, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, ένα αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο, ψαλιδάκι και φορτιστές τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για ανάλυση.
Φωτογραφίες από τα ευρήματα:
Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία του 39χρονου πραγματοποιήθηκε χθες σε κλίμα οδύνης.
Πλήθος κόσμου βρέθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου για τη νεκρώσιμη ακολουθία. Παράλληλα, ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις παρατάχθηκαν σε διάφορα σημεία του χωριού, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
Κατά τη μεταφορά της σορού από το σπίτι προς την εκκλησία, η πομπή σταμάτησε για λίγο στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το θανάσιμο επεισόδιο, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου να ξεσπούν σε λυγμούς και φωνές.
Η κηδεία της 56χρονης που επίσης τραυματίστηκε θανάσιμα στη φονική συμπλοκή, θα γίνει σήμερα Τρίτη 4/11/2025 στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταύρου στον Αλικιανό Χανίων.
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την Κρήτη αλλά και ειδικές μονάδες που έφτασαν από την Αθήνα, εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τα τρία άτομα που αναζητούνται.
Έναν 19χρονο, έναν 25χρόνο και έναν 29χρόνο που όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, είχαν εμπλοκή στο ένοπλο περιστατικό, μαζί με τους δύο που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.
Ειδήσεις σήμερα:
«Στον αέρα» ο CEO των ΕΛΤΑ μετά το ξέσπασμα των βουλευτών της ΝΔ επί 4,5 ώρες - Ώρα αποφάσεων για το Μαξίμου
Αλλάζει ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο - Έντονα φαινόμενα και στην Αττική
Βίντεο: O Αντετοκούνμπο «ξέρανε» τους Πέισερς με καλάθι στο φινάλε για τη νίκη των Μπακς και έκανε νόημα στους φιλάθλους να σωπάσουν
«Στον αέρα» ο CEO των ΕΛΤΑ μετά το ξέσπασμα των βουλευτών της ΝΔ επί 4,5 ώρες - Ώρα αποφάσεων για το Μαξίμου
Αλλάζει ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο - Έντονα φαινόμενα και στην Αττική
Βίντεο: O Αντετοκούνμπο «ξέρανε» τους Πέισερς με καλάθι στο φινάλε για τη νίκη των Μπακς και έκανε νόημα στους φιλάθλους να σωπάσουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα