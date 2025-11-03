Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών έκανε δώρο στον Αιγύπτιο ομόλογό του πυραμίδα lego για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου
ΚΟΣΜΟΣ
Αίγυπτος Κάιρο Grand Egyptian Museum Μουσείο Γκίζας Δανία Υπουργός Εξωτερικών

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών έκανε δώρο στον Αιγύπτιο ομόλογό του πυραμίδα lego για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

«Ο Αιγύπτιος συνάδελφός μου, Μπαντρ Αμπντέλ-Άτι, ενθουσιάστηκε με το μεγάλο σετ Lego της πυραμίδας της Γκίζας», ανέφερε σε δημοσίευσή του στο instagram ο  ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν

1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε μία πρωτότυπη χειρονομία προχώρησε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, προς τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντέλ-Άτι, καθώς του έκανε δώρο ένα μοντέλο lego της Μεγάλης Πυραμίδας του Χέοπα για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (GEM) που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο (1/11).

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν στον λογαριασμό του στο instagram, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών λάτρεψε το ιδιαίτερο δώρο του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δανού υπουργού Εξωτερικών:

«Δεν είναι πληρωμένη διαφήμιση, αλλά το @lego είναι πάντα ένα δημοφιλές δώρο σε όλο τον κόσμο. Ο Αιγύπτιος συνάδελφός μου, Badr Abdelatty, ενθουσιάστηκε με το μεγάλο σετ Lego της πυραμίδας της Γκίζας.

Σκέφτηκα ότι ήταν ένα κατάλληλο δώρο για την ημέρα που το @grandegyptianmuseum άνοιξε επίσημα τις πόρτες του για πρώτη φορά».



1 ΣΧΟΛΙΟ

