Τα εντυπωσιακά εγκαίνια για το «φαραωνικό» αρχαιολογικό μουσείο με φόντο ένα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου
Μεγαλοπρεπής η Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα στην Γκίζα - Η Αίγυπτος εγκαινίασε επίσημα σήμερα το μουσείο που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά ορόσημα της σύγχρονης εποχής - Έδωσαν το παρών πρόεδροι, γαλαζοαίματοι και πρωθυπουργοί
Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM), που περιγράφεται ως το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο του κόσμου, φιλοξενεί περίπου 100.000 αντικείμενα, καλύπτοντας επτά χιλιετίες ιστορίας.
Τα εγκαίνια τελέστηκαν υπό την προεδρία του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, παρουσία αρχηγών κρατών και υψηλών προσκεκλημένων.
Μεταξύ αυτών ήταν ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ και ο διάδοχος του θρόνου του Ομάν, πρίγκιπας Σαγιέντ Θαγιαζίν μπιν Χάιθαμ αλ-Σαΐντ.
Στο Κάιρο βρέθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του Μαρέβα.
Οι ηγέτες, συνοδευόμενοι από την πρώτη κυρία της Αιγύπτου Εντισάρ Μοχάμεντ Άμερ, φωτογραφήθηκαν μπροστά από τη χαρακτηριστική γυάλινη πρόσοψη του μουσείου. Εντυπωσιακά πλάνα από αέρος ανέδειξαν τη μεγαλοπρέπεια του νέου συγκροτήματος, το οποίο δεσπόζει στην άκρη της ερήμου, με φόντο τις πυραμίδες της Γκίζας.
Ενα από τα πιο σημαντικά εκθέματα του GEM είναι η πλήρης συλλογή του άθικτου τάφου του Τουταγχαμών, η οποία εκτίθεται ολόκληρη για πρώτη φορά από την ανακάλυψή της από τον Βρετανό αιγυπτιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ. Ανάμεσα στα εκθέματα βρίσκονται η χρυσή νεκρική μάσκα και ο θρόνος του.
Το νέο μουσείο είναι κολοσσιαίο, καλύπτοντας έκταση ίση με 70 γήπεδα ποδοσφαίρου. Η πρόσοψή του είναι διακοσμημένη με ιερογλυφικά και ημιδιάφανο αλάβαστρο, με είσοδο σε σχήμα πυραμίδας.
Με κόστος 1,2 δισ. δολάρια, το τεράστιο συγκρότημα αναμένεται να προσελκύει έως και 8 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, δίνοντας μεγάλη ώθηση στον τουρισμό της Αιγύπτου, που έχει πληγεί από περιφερειακές κρίσεις.
Θέαμα με λέιζερ, συμφωνική ορχήστρα, χορευτές με χιτώνες εμπνευσμένους από αρχαίες τοιχογραφίες, χρυσά σκήπτρα και στέμματα: ένα φαραωνικό θέαμα σηματοδότησε τα επίσημα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο σήμερα το βράδυ.
Αίγυπτος: Φαραωνικό θέαμα στο Κάιρο για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου
"Γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του παρόντος και του μέλλοντος, στο όνομα αυτής της αρχαίας πατρίδας", δήλωσε ο πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, χαιρετίζοντας "το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο σε έναν μόνο πολιτισμό" ενώπιον ενός κοινού που αποτελείτο από βασιλείς, αρχηγούς κρατών και ηγέτες από όλο τον κόσμο.
"Αυτό είναι μια ζωντανή απόδειξη της ιδιοφυΐας του λαού της Αιγύπτου", πρόσθεσε από το μεγάλο προαύλιο του κτιρίου, κατασκευασμένου από πέτρα και γυαλί, με θέα τις πυραμίδες της Γκίζας.
Κατά την άφιξη των προσκεκλημένων, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πρόβαλαν ένα μήνυμα πάνω από τις τρεις πυραμίδες και τη Σφίγγα, καλωσορίζοντάς τους "στη χώρα της ειρήνης", στα αγγλικά. Ακολούθησαν εντυπωσιακές σκηνές με μπαλέτα και όπερες από δεκάδες καλλιτέχνες και κομπάρσους με κοστούμια της αρχαίας εποχής, προτού ένα φαντασμαγορικό θέαμα με πυροτεχνήματα φωτίσει τον ουρανό.
"Η Αίγυπτος θα γίνει το κέντρο της Αιγυπτιολογίας, είναι απαράδεκτο τα περισσότερα διεθνή συνέδρια να πραγματοποιούνται εκτός της χώρας", σημείωσε ο υπουργός Τουρισμού Σερίφ Φάθι μιλώντας στους δημοσιογράφους.
- Ελπίδες για τον τουρισμό -Ο τουριστικός τομέας της Αιγύπτου, ζωτικής σημασίας πηγή ξένου συναλλάγματος και θέσεων εργασίας, διαταράχθηκε επανειλημμένα τα τελευταία 15 χρόνια, από την εξέγερση του 2011 έως τα κύματα ταραχών και τις σποραδικές τρομοκρατικές επιθέσεις που ακολούθησαν.
Τα τελευταία χρόνια, ο τουρισμός έδειξε σημάδια ανάκαμψης, με 15 εκατομμύρια επισκέπτες στην Αίγυπτο τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, αποφέροντας στα ταμεία 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια και καταγράφοντας αύξηση 21% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
The treasures of Tutankhamun, one of Egypt’s most well-known pharaohs, goes on display today at Cairo's newly opened Grand Egyptian Museum.— BBC News Africa (@BBCAfrica) November 1, 2025
After 23 years of construction, the museum will open to the public, showcasing ‘King Tut’s’ full 5,398 collection for the first time. pic.twitter.com/v1fKd6Lvz2
Ο υπουργός Τουρισμού εξέφρασε την ελπίδα ότι το μουσείο από τις "5.000 με 6.000 επισκέπτες την ημέρα" θα φθάσει τις "15.000".
Located on the doorstep of Cairo's famed Giza Pyramids, the world's largest archaelogical museum is officially opening. Packed with over 50,000 artefacts covering seven millennia of ancient Egyptian civilization.https://t.co/0ogADVKq8j pic.twitter.com/2FxHIB605p— Sky News (@SkyNews) November 1, 2025
Υπολόγισε ετήσιο πλεόνασμα "πέντε εκατομμυρίων" τουριστών, "οι περισσότεροι από τους οποίους θα επισκεφθούν το μουσείο".
Egypt unveils world’s largest museum dedicated to a single civilization https://t.co/ZBpoCnSaxG pic.twitter.com/Z1RbD5Qbyo— New York Post (@nypost) November 1, 2025
Η κυβέρνηση εργάζεται για να ολοκληρώσει "ένα συνολικό σχέδιο" για τη χωροταξική ανάπτυξη του βορειοανατολικού Καΐρου, από το νέο διεθνές αεροδρόμιο Sphinx Airport μέχρι τις πυραμίδες της Σακκάρα, συμπεριλαμβάνοντας ξενοδοχεία, εστιατόρια και εμπορικά κέντρα, δήλωσε ο Φάθι, αποφεύγοντας παράλληλα κάθε ερώτηση για το κόστος της τελετής.
