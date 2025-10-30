«Τρέξτε, είναι όλοι νεκροί» - Πανικός στα πρώτα τηλεφωνήματα για τη θανατηφόρα παράσυρση της 17χρονης Μαρίας Νιώτη στο Νιού Τζέρσεϊ
«Τρέξτε, είναι όλοι νεκροί» - Πανικός στα πρώτα τηλεφωνήματα για τη θανατηφόρα παράσυρση της 17χρονης Μαρίας Νιώτη στο Νιού Τζέρσεϊ
Ο 17χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος την παρέσυρε μαζί με τη φίλη της, αν και συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος 8 ώρες μετά τη θανατηφόρα παράσυρση και παραδόθηκε στον πρώην αστυνομικό πατέρα του
Τον πανικό που επικράτησε τα πρώτα λεπτά μετά τη θανατηφόρα παράσυρση της 17χρονης ελληνοαμερικανίδας Μαρίας Νιώτη και της φίλης της Ισαμπέλα Σάλας στο Νιού Τζέρσεϊ με δράστη τον 17χρονο πρώην σύντροφο της κοπέλας με καταγωγή από τη Ρόδο αποτυπώνουν τα πρώτα τηλεφωνήματα στις αρχές για ό,τι συνέβη στις 29 Σεπτεμβρίου.
«Παρακαλώ στείλτε ένα ασθενοφόρο. Γρήγορα, δεν ξέρω τι συνέβη. Κάποιος είναι πεσμένος μπροστά στο σπίτι μου» ακούγεται να λέει μια γυναίκα στον αστυνομικό του 911 (σ.σ. η Άμεση Δράση των ΗΠΑ). «Τι συνέβη;» ακούγεται να ρωτάει ο αστυνομικός με τη γυναίκα να απαντά «ένα μαύρο SUV παρέσυρε και χτύπησε κάποια άτομα» για να διευκρινίσει σε νέα ερώτηση «δύο άτομα, βιαστείτε, ελάτε γρήγορα».
«Κανείς δεν έχει τις αισθήσεις του, όλοι είναι νεκροί, είναι θανατηφόρο», «υπάρχει ένα κορίτσι εδώ στο δρόμο... Μόλις βγήκα έξω, υπάρχει ένα κορίτσι στο δρόμο και υπάρχει ένα αυτοκίνητο, Θεέ μου, παρακαλώ βιαστείτε. Θεέ μου, Θεέ μου» είπαν άλλοι αυτόπτες μάρτυρες που κάλεσαν τις αρχές, σύμφωνα με τη New York Post.
«Γιατί αφέθηκε ελεύθερος στον πατέρα του μετά από όλα όσα συνέβησαν», αναρωτήθηκε ο δικηγόρος Μπρεντ Μπράμι που εκπροσωπεί την οικογένεια της 17χρονης Μαρίας.
«Η οικογένεια θέλει να μάθει γιατί δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες εκείνο το βράδυ» πρόσθεσε μιλώντας στη New York Post.
Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές ο 17χρονος συνελήφθη γύρω στις 6:15 μ.μ. στο σπίτι του, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος και παραδόθηκε στον πατέρα του, Τζέφρι Μπατιλόρο, ο οποίος είναι συνταξιούχος αστυνομικός γύρω στις 2 π.μ. την επόμενη μέρα
Ο δικηγόρος της οικογένειας Νιώτη είπε ότι οι συγγενείς της 17χρονης από τη Ρόδο θέλουν ννα μάθουν αν το παρελθόν του πατέρα του Μπατιλόρο επηρέασε την έρευνα για τον γιό του μετά τη θανατηφόρα παράσυρση.
«Παρακαλώ στείλτε ένα ασθενοφόρο. Γρήγορα, δεν ξέρω τι συνέβη. Κάποιος είναι πεσμένος μπροστά στο σπίτι μου» ακούγεται να λέει μια γυναίκα στον αστυνομικό του 911 (σ.σ. η Άμεση Δράση των ΗΠΑ). «Τι συνέβη;» ακούγεται να ρωτάει ο αστυνομικός με τη γυναίκα να απαντά «ένα μαύρο SUV παρέσυρε και χτύπησε κάποια άτομα» για να διευκρινίσει σε νέα ερώτηση «δύο άτομα, βιαστείτε, ελάτε γρήγορα».
CRANFORD CRASH: News 12 has obtained the 911 calls released from a hit-and-run crash in Cranford that claimed the lives of two 17-year-old girls. https://t.co/CFOhUmQgug#News12NJ #911Call pic.twitter.com/qeiQAi2t5s— News12NJ (@News12NJ) October 28, 2025
«Κανείς δεν έχει τις αισθήσεις του, όλοι είναι νεκροί, είναι θανατηφόρο», «υπάρχει ένα κορίτσι εδώ στο δρόμο... Μόλις βγήκα έξω, υπάρχει ένα κορίτσι στο δρόμο και υπάρχει ένα αυτοκίνητο, Θεέ μου, παρακαλώ βιαστείτε. Θεέ μου, Θεέ μου» είπαν άλλοι αυτόπτες μάρτυρες που κάλεσαν τις αρχές, σύμφωνα με τη New York Post.
Τον έπιασαν και τον άφησαν ελεύθερο μετά από μερικές ώρεςΤην ίδια ώρα από τα αρχεία της αστυνομίας προέκυψε ότι ο 17χρονος Βίνσεντ Μπατιλόρο αφού συνελήφθη μετά το τροχαίο, οχτώ ώρες αργότερα παραδόθηκε ελεύθερος στον πρώην αστυνομικό πατέρα του χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες - κάτι που συνέβη πολύ αργότερα.
«Γιατί αφέθηκε ελεύθερος στον πατέρα του μετά από όλα όσα συνέβησαν», αναρωτήθηκε ο δικηγόρος Μπρεντ Μπράμι που εκπροσωπεί την οικογένεια της 17χρονης Μαρίας.
«Η οικογένεια θέλει να μάθει γιατί δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες εκείνο το βράδυ» πρόσθεσε μιλώντας στη New York Post.
Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές ο 17χρονος συνελήφθη γύρω στις 6:15 μ.μ. στο σπίτι του, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος και παραδόθηκε στον πατέρα του, Τζέφρι Μπατιλόρο, ο οποίος είναι συνταξιούχος αστυνομικός γύρω στις 2 π.μ. την επόμενη μέρα
Ο δικηγόρος της οικογένειας Νιώτη είπε ότι οι συγγενείς της 17χρονης από τη Ρόδο θέλουν ννα μάθουν αν το παρελθόν του πατέρα του Μπατιλόρο επηρέασε την έρευνα για τον γιό του μετά τη θανατηφόρα παράσυρση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα