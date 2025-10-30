«Τρέξτε, είναι όλοι νεκροί» - Πανικός στα πρώτα τηλεφωνήματα για τη θανατηφόρα παράσυρση της 17χρονης Μαρίας Νιώτη στο Νιού Τζέρσεϊ

Ο 17χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος την παρέσυρε μαζί με τη φίλη της, αν και συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος 8 ώρες μετά τη θανατηφόρα παράσυρση και παραδόθηκε στον πρώην αστυνομικό πατέρα του