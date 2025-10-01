Stalker στο Νιου Τζέρσεϊ παρέσυρε και σκότωσε 17χρονη Ελληνίδα και μία φίλη της: Τον είχαν καταγγείλει για παρενόχληση και καταδίωξη και δεν είχε γίνει τίποτα!

Έρευνα σε εξέλιξη

«Είναι λυπηρό. Κανείς δεν πρέπει να περνάει κάτι τέτοιο. Είμαι μητέρα πέντε παιδιών. Δεν θέλουμε να θάβουμε τα παιδιά μας – αυτά πρέπει να θάβουν εμάς», δήλωσε συγκινημένη ηΤην Τρίτη το βράδυ πραγματοποιήθηκε αγρυπνία με τη συμμετοχή εκατοντάδων κατοίκων, που θέλησαν να δείξουν την αλληλεγγύη τους στις οικογένειες. «Αυτό σπάνια συμβαίνει, αλλά όταν γίνεται, όλοι ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να δείξουμε αγάπη», είπε η γειτόνισσα Μέρι Κάμπελ.Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για το δυστύχημα, ενώ δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί οι. Η κοινότητα του Κράνφορντ, συντετριμμένη, προσπαθεί να σταθεί στο πλευρό των οικογενειών, αναζητώντας παρηγοριά μέσα από την ενότητα.Όπως είπε μια κάτοικος, «χρειάζεται πίστη για να προχωρήσεις μπροστά. Αυτή τη στιγμή, όμως, κανείς δεν ξέρει πώς οι οικογένειες θα βγουν από αυτό».