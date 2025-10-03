Πρώην σύντροφος της Μαρίας Νιώτη ο 17χρονος που τη σκότωσε στο Νιου Τζέρσεϊ - Το προκλητικό βίντεο με τα συλλυπητήρια λίγο πριν συλληφθεί

Άλλος φίλος των κοριτσιών αποκάλυψε ότι ο Μπατιλόρο είχε στείλει απειλητικό μήνυμα και σε ένα αγόρι με το οποίο η Μαρία έβγαινε μετά το χωρισμό τους. Σε ένα από αυτά έγραφε «το σχολείο σου έχει ήδη πει να σταματήσεις να την παρενοχλείς».Ο θείος του 17χρονου συλληφθέντα, ο οποίος είναι αρχηγός της αστυνομίας του Westfield Christopher Battiloro, αποδοκίμασε τον ανιψιό του σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία έγραφε ότι αυτός, η σύζυγός του και τα παιδιά του είναι «απολύτως συντετριμμένοι από αυτή την άσκοπη απώλεια ζωής». «Καταδικάζω κατηγορηματικά τις πράξεις του κατηγορουμένου και, όπως και εσείς, απαιτώ να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των φερόμενων πράξεών του σε δικαστήριο. Ως αξιωματικός επιβολής του νόμου, διατηρώ πλήρη πίστη και εμπιστοσύνη στο ποινικό μας σύστημα δικαιοσύνης και ότι αυτό θα διασφαλίσει ότι θα λογοδοτήσει πλήρως. Και εγώ προσεύχομαι για αυτές τις οικογένειες. Και εγώ απαιτώ πλήρη λογοδοσία και δικαιοσύνη» έγραφε χαρακτηριστικά.