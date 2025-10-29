Ζωή μαινόμενη στη Βουλή: Ήρθη η ασυλία της, τα έβαλε με Κανέλλη και Γεροβασίλη - «Βιάζει το Κοινοβούλιο, η πιο κακιά γυναίκα» είπε ο Άδωνις

Κωνσταντοπούλου: Ζήτησα τον λόγο και προηγούμαι ως αρχηγός και το γνωρίζετε.Γεροβασίλη: Ναι, αλλά έχω ανακοινώσει. Έχει καθυστερήσει ο κ. Κοττίδης. Αμέσως μετά θα έχετε τον λόγο, κα Κωνσταντοπούλου.Κωνσταντοπούλου: Ζήτησα τον λόγο. Ζήτησα τον λόγο. Ζήτησα τον λόγο. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνετε. Ζήτησα τον λόγο.Γεροβασίλη: Ποτέ δεν έχει γίνει ξανά από εμένα. Θα πάρετε τον λόγο αμέσως μετά.Κωνσταντοπούλου: Ζήτησα τον λόγο. Ζήτησα τον λόγο. Με ειδοποίησαν οι υπηρεσίες για την ανακοίνωση.Γεροβασίλη: Για την ανακοίνωση δεν υπάρχει διαδικασία σχολιασμού.Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε λίγο γι’ αυτά που κάνετε; Δεν ντρέπεστε; Είστε σε συμπαιγνία με την κυρία Μπακογιάννη από την προηγούμενη εβδομάδα.Γεροβασίλη: Αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται να σας απαντήσω, γιατί η θέση μου δεν το επιτρέπει.Κωνσταντοπούλου: Η θέση σας είναι να παραιτηθείτε.Γεροβασίλη: Εσείς έχετε κάνει παραιτήσεις από κόμματα.Κωνσταντοπούλου: Όχι, κάνετε λάθος και τα σχόλιά σας με αυτόν τον τρόπο είναι αήθη και ανεπίτρεπτα.Γεροβασίλη: Θα έχετε τον λόγο, όταν είναι η σειρά σας.Σε εκείνο το σημείο παρενέβη ο Παύλος Πολάκης, σχολιάζοντας με ειρωνεία: «Γελάει ο άλλος απέναντι», εννοώντας τον Άδωνι Γεωργιάδη. Ο υπουργός Ανάπτυξης απάντησε, χαμογελώντας: «Ε, με αυτά που βλέπω, τι να κάνω; Να μην γελάσω;». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε, απευθυνόμενη στην Όλγα Γεροβασίλη, λέγοντας: «Είστε δεκανίκι, κυρία Γεροβασίλη».Η κόντρα Γεροβασίλη - Κωνσταντοπούλου συνεχίστηκε αμέσως μετά την ομιλία του βουλευτή Κοττίδη, με τον διάλογο των δύο να επεκτείνεται και στο πρόσφατο επεισόδιο που εξελίχθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έβγαλε το κινητό της τηλέφωνο για να καταγράψει την Ντόρα Μπακογιάννη και η βουλευτής της ΝΔ την αποκάλεσε «υστερική».«Κάποιοι ενοχλούνται από την Πλεύση Ελευθερίας. Δρομολογήθηκε ο περιορισμός του λόγου των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης. Ξέρουμε ότι κανένας δεν θα περιορίσει τον πρωθυπουργό ή τους υπουργούς. Σε αυτή την ανίερη συμμαχία είδαμε την περίεργη σύμπραξη της Γεροβασίλη με Μπακογιάννη, που έχει πει ότι η Βουλή είναι ένα μαγαζάκι. Είχα ζητήσει τον λόγο από πριν, από τον κ. Γεωργαντά. Η μόνη που δεν το γνώριζε ήταν η προεδρεύουσα, που έφτασε να αρνείται σε πολιτικό αρχηγό τον λόγο. Θέλετε ένα κράτος με βασιλιά τον Μητσοτάκη και βασιλοπούλα την Ντόρα Μπακογιάννη» συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, δίχως να... πατά φρένο.Όταν όλα έμοιαζαν να... έχουν τελειώσει -προσωρινά, έστω- τον λόγο πήρε ο Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς νωρίτερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον χαρακτήρισε υμνητή Γκέμπελς, αρνητή της γενοκτονίας των Εβραίων, φασίστα κ.ά. Ο υπουργός Υγείας αποκάλεσε την Ζωή Κωνσταντοπούλου «απαίσιο πλάσμα», «πιο υστερική ύπαρξη» και «την πιο κακιά γυναίκα».«Βλέπω την κυρία Κωνσταντοπούλου να αποχωρεί από την αίθουσα. Σε μένα πάντα φεύγει, γιατί δεν της χαρίζομαι. Αν με ξαναπεί θαυμαστή του Γκέμπελς, θα της κάνω μήνυση» είπε αρχικά, για να προσθέσει: «Η Κωνσταντοπούλου κυριολεκτικά βιάζει το Κοινοβούλιο. Είναι ό,τι χειρότερο πέρασε ποτέ. Την ημέρα που έχασε το αξίωμα της προέδρου της Βουλής, έξω οι υπάλληλοι της Βουλής με μουσική χόρευαν, γιατί γλίτωσαν από την τύραννο».Σχολιάζοντας την τοποθέτηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου για την άρση της ασυλίας της, είπε «αφού γνησίως ήθελε να αρθεί η ασυλία, αν υποτεθεί ότι εγώ πράγματι έδωσα γραμμή, είναι λόγος για να με ψέξει ή για να με επαινέσει; Άντε βγάλε άκρη με το πιο απαίσιο πλάσμα, την πιο υστερική ύπαρξη, την πιο κακιά γυναίκα».Και συνέχισε ο υπουργός σε υψηλούς τόνους: «Αυτή η γυναίκα έχει παρασύρει την κοινωνία σε αυτή την τοξικότητα. Είναι η μόνη που έχει υβρίσει νεκρούς των Τεμπών. Τους μηχανοδηγούς. Για τον έναν είπε ότι είναι λαθρέμπορος και εθελοντής του Μητσοτάκη. Δεν σκέφτηκε τους γονείς που ζουν. Κι αφού κατέπεσαν τα ξυλόλια, δεν βρήκε να πει μια συγγνώμη στους γονείς που ζουν...».«Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν κάνει κανένα αγώνα. Κάνει δουλειά» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.