Θανατηφόρο τροχαίο στα Γλυκά Νερά - Νεκρός 23χρονος αναβάτης μηχανής
Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο 23χρονος κινούμενος προς Παιανία, έχασε για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής τον έλεγχό της μηχανής που εξετράπη της πορείας της και «καρφώθηκε» στο διαχωριστικό διάζωμα
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη λεωφόρο Λαυρίου στο ύψος των Γλυκών Νερών.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο τροχαίο δυστύχημα έχασε τη ζωή του ένας αναβάτης μηχανής ηλικίας 23 ετών.
Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο 23χρονος, κινούμενος με τη μηχανή επί της λεωφόρου Λαυρίου, στο ρεύμα προς Παιανία, έχασε -για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής- τον έλεγχό της, η μηχανή εξετράπη της πορείας της, στο ύψος του Πρασίνου Λόφου, και «καρφώθηκε» στο διαχωριστικό διάζωμα.
Ο αναβάτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Γεννηματάς όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία με τους Αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρχε και άλλο όχημα το οποίο περνούσε από το σημείο την ώρα της μοιραίας πρόσκρουσης.
