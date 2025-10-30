Ο Τραμπ έδωσε εντολή για δοκιμές πυρηνικών όπλων: «Δεν είχα άλλη επιλογή»

«Εξαιτίας των δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων επί ίσοις όροις», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος κάνοντας αναφορά σε Ρωσία και Κίνα