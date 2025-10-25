Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν αεροπλανοφόρο τροφοδοτώντας τους φόβους πως θα ξεσπάσει πόλεμος με τη Βενεζουέλα

Το Καράκας, που κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι θέλει να ανατρέψει τον πρόεδρο Μαδούρο, προειδοποίησε πως διαθέτει κάπου 5.000 αντιαεροπορικούς φορητούς πυραύλους (MANPADS) ρωσικής κατασκευής που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων.Η Βραζιλία, σημαντικός παράγοντας στην περιοχή, εξέφρασε την ανησυχία της για τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές, που διεξάγονται «χωρίς αποδείξεις». «Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε εξωτερική επέμβαση» που «θα μπορούσε να βάλει φωτιά στη Νότια Αμερική», τόνισε σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σέλσο Αμορίμ, ειδικός σύμβουλος του προέδρου Λούλα για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.