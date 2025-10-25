Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός του Διονύση Σαββόπουλου
Σε λίγη ώρα θα αρχίσει ο αποχαιρετισμός από το κοινό στον σπουδαίο τραγουδοποιό
Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών έφτασε πριν από λίγη ώρα η σορός του Διονύση Σαββόπουλου, όπου σε λίγη ώρα θα αρχίσει ο αποχαιρετισμός από φίλους, συνεργάτες και πλήθος κόσμου που θέλει να τον τιμήσει για τελευταία φορά.
Η κηδεία του θα τελεστεί στη 1.00 μ.μ. στη Μητρόπολη Αθηνών δημοσία δαπάνη και θα ακολουθήσει ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Η σορός του θα παραμείνει στο παρεκκλήσι για το κοινό μέχρι τις 12.00.
Ο σπουδαίος τραγουδοποιός, που σφράγισε τη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή με την ποίηση, το χιούμορ και τον στοχασμό του, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που σημάδεψε γενιές.
Στη Μητρόπολη αναμένεται να παραβρεθούν καλλιτέχνες, άνθρωποι των γραμμάτων και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του.
Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του ελληνικού τραγουδιού, με πορεία που διέσχισε δεκαετίες και με δημιουργίες που συνόδευσαν τις πιο κρίσιμες στιγμές της μεταπολεμικής Ελλάδας. Οι φίλοι και οι θαυμαστές του ετοιμάζονται να τον αποχαιρετήσουν με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό του τον καλλιτέχνη που ένωσε ποίηση, μουσική και πολιτισμό σε ένα ανεπανάληπτο σύνολο.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσειςΛόγω της τέλεσης εξόδιου ακολουθίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και εν συνεχεία την ταφή στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών του Διονύση Σαββόπουλου θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου (25/10) έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:
- Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.
- Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.
Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.
