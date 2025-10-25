Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός του Διονύση Σαββόπουλου

- Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.- Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.- Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.