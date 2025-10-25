Αντετοκούνμπο από άλλο πλανήτη: Το επιβλητικό double double μέσα στο Τορόντο - Δείτε βίντεο
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς

Ο Greek Freak, στα 37:36 λεπτά που πέρασε εντός παρκέ, κατάφερε να σημειώσει 31 πόντους με 9/12 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 7/12 βολές

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε μία ακόμη τρομερή εμφάνιση, στη νίκη των Μπακς επί των Ράπτορς με 122-116.

Οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να συνεχίσουν με νίκη την πορεία τους στο NBA, έχοντας σημειώσει ένα μεγάλο «διπλό» επί των Τορόντο Ράπτορς με 122-116.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τα «Ελάφια» ήταν για μία ακόμη φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak, στα 37:36 λεπτά που πέρασε εντός παρκέ, κατάφερε να σημειώσει 31 πόντους με 9/12 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 7/12 βολές. Παράλληλα μάζεψε 20 ριμπάουντ ενώ πήρε 7 ασίστ και έκανε 1 μπλοκ.

Η εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Highlights: Giannis Antetokounmpo Records 31 Point - 20 Rebounds Game vs. Raptors | 10.24.25

πηγή: gazetta

