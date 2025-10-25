Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο καταγγέλλει ότι οι ΗΠΑ μηχανεύονται πόλεμο και προειδοποιεί για τις συνέπειες

Κλείσιμο

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ερίζει ότι ο πρόεδρος Μαδούρο είναι επικεφαλής καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών. Το Καράκας καταγγέλλει από την πλευρά του πρόσχημα για να ανατραπεί η κυβέρνηση και η Ουάσιγκτον να βάλει στο χέρι τον τεράστιο πετρελαϊκό πλούτο της νοτιοαμερικανικής χώρας.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει «εφεύρει αφήγημα παράλογο, χυδαίο, εγκληματικό και απολύτως ψευδές», είπε χθες ο Νικολάς Μαδούρο. «Η Βενεζουέλα είναι χώρα όπου επικρατεί ειρήνη, δεν υπάρχει παραγωγή φύλλων κόκας, δεν υπάρχει παραγωγή κοκαΐνης, και καταφέραμε να εξαλείψουμε κατά 100% τη διέλευση του μόλις 5% της διακίνησης ναρκωτικών με προέλευση την Κολομβία», ανέφερε ακόμη.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει, εξ όσων είναι γνωστά, τουλάχιστον 10 επιδρομές, 9 στην Καραϊβική και μια στον Ειρηνικό. Είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 43 άνθρωποι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις επίσημες ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον.

Οι ΗΠΑ στέλνουν το Gerald Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο τους, στη Λατινική Αμερική

Νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε πως διέταξε την ανάπτυξη του

και των συνοδών πλοίων του στην περιοχή της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ.





Με την απόφαση αυτή αυξάνεται δραστικά ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών και αεροσκαφών στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής.



«Η ενισχυμένη αμερικανική παρουσία στην USSOUTHCOM AOR (σ.σ. ζώνη Νότιας Διοίκησης) θα αυξήσει την ικανότητα των ΗΠΑ να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να διαλύουν εγκληματικούς παράγοντες και ενέργειες που υπονομεύουν την ασφάλεια και την ευημερία στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ασφάλειά μας στο Δυτικό Ημισφαίριο» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Χον Παρνέλ.



Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε πότε θα φτάσει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο.





Τη στιγμή της ανακοίνωσης, το USS Gerald Ford βρισκόταν στην Αδριατική Θάλασσα. Η ανάπτυξη μιας αεροπλανοφόρου ομάδας σηματοδοτεί μια σημαντική κλιμάκωση των αμερικανικών δυνάμεων, σε μια περιοχή που έχει ήδη δει μια ασυνήθιστα μεγάλη στρατιωτική συγκέντρωση στην Καραϊβική Θάλασσα και στα ύδατα της Βενεζουέλας.



Οι αμερικανικές δυνάμεις περιλαμβάνουν οκτώ πολεμικά πλοία, αεροσκάφη θαλάσσιας περιπολίας P-8, drones MQ-9 Reaper, μια μοίρα μαχητικών F-35 και περισσότερους από 6.000 ναύτες και πεζοναύτες. Έχει επίσης επιβεβαιωθεί ότι ένα υποβρύχιο επιχειρεί στα ύδατα της Νότιας Αμερικής.

