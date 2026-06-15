Τραμπ: Ανοιχτά την Παρασκευή τα Στενά του Ορμούζ, θα δώσουμε στη δημοσιότητα το σχέδιο με το Ιράν
Τραμπ: Ανοιχτά την Παρασκευή τα Στενά του Ορμούζ, θα δώσουμε στη δημοσιότητα το σχέδιο με το Ιράν
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση πληρωμής τελών στο Ιράν για την διέλευση από τα Στενά, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος
Η συμφωνία που έκλεισε χθες με το Ιράν είναι πολύ έξυπνη και λειτουργική για το μέλλον και είναι προς το συμφέρον της Τεχεράνης να την εφαρμόσει, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ ενώ πρόσθεσε ότι «διαφορετικά θα επιστρέψουμε από εκεί που σταματήσαμε».
Ο Αμερικανός πρόεδρος το απόγευμα της Δευτέρας έφτασε στο Εβιάν της Γαλλίας όπου διεξάγεται από σήμερα ως την Τετάρτη η Σύνοδος της G7.
Τα Στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτά και λειτουργικά την Παρασκευή, τόνισε ο Τραμπ έχοντας στο πλευρό του τον οικοδεσπότη της Συνόδου, Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση πληρωμής τελών στο Ιράν για την διέλευση από τα Στενά, ξεκαθάρισε.
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις:
Αρχικά, όπως είπε, πρέπει να καθαριστούν οι νάρκες, κάτι που εκτιμάται ότι θα χρειαστεί μέχρι και 50 ημέρες.
Φυσικά αναφέρθηκε και στο ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν, για να επαναλάβει ότι «το Ιράν δεν θα τα αποκτήσει ποτέ». Πάντως, από τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών για το ακανθώδες αυτό ζήτημα παραπέμπονται για το (κοντινό) μέλλον.
Δεσμεύτηκε δε ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν στη δημοσιότητα το προσχέδιο του μνημονίου με την Τεχεράνη πριν το τέλος της εβδομάδας. «Θέλω να είναι όλα γνωστά σε όλους», τόνισε.
Ο ίδιος δεν θα είναι παρών για την υπογραφή της συμφωνίας που προγραμματίζεται για την Παρασκευή στη Γενεύη της Ελβετίας, αλλά θα παρίσταται αντ’αυτού ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.
Τέλος, για τον Λίβανο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπς ότι πρέπει άμεσα να βρούμε λύση διαρκείας για μια κατάσταση που δείχνει ένας πόλεμος χωρίς τέλος. Πρέπει να βρούμε λύση με την Χεζμπολάχ αλλά δε νομίζω πως θα είναι πιο δύσκολο από τους Φρουρούς της Επανάστασης, εξήγησε.
Στις δηλώσεις του ο Εμανουέλ Μακρόν είπε, μεταξύ άλλων, ότι το προσωπικό της Γαλλίας που βρίσκεται στην Μέση Ανατολή, αλλά και το αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ», θα συμμετέχει στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ για το άνοιγμα των Στενών. Παράλληλα, ακόμη τέσσερις χώρες θα μετέχουν στην συγκεκριμένη επιχείρηση ως κίνηση καλής θέλησης προς όλες τις πλευρές.
Φωτογραφία: Reuters
Ο Αμερικανός πρόεδρος το απόγευμα της Δευτέρας έφτασε στο Εβιάν της Γαλλίας όπου διεξάγεται από σήμερα ως την Τετάρτη η Σύνοδος της G7.
Τα Στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτά και λειτουργικά την Παρασκευή, τόνισε ο Τραμπ έχοντας στο πλευρό του τον οικοδεσπότη της Συνόδου, Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση πληρωμής τελών στο Ιράν για την διέλευση από τα Στενά, ξεκαθάρισε.
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις:
Αρχικά, όπως είπε, πρέπει να καθαριστούν οι νάρκες, κάτι που εκτιμάται ότι θα χρειαστεί μέχρι και 50 ημέρες.
Φυσικά αναφέρθηκε και στο ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν, για να επαναλάβει ότι «το Ιράν δεν θα τα αποκτήσει ποτέ». Πάντως, από τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών για το ακανθώδες αυτό ζήτημα παραπέμπονται για το (κοντινό) μέλλον.
Δεσμεύτηκε δε ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν στη δημοσιότητα το προσχέδιο του μνημονίου με την Τεχεράνη πριν το τέλος της εβδομάδας. «Θέλω να είναι όλα γνωστά σε όλους», τόνισε.
Q: When will the text of the MOU be released?— Aaron Rupar (@atrupar) June 15, 2026
TRUMP: I would say sometime after Friday. The strait is open now. But it opens completely. pic.twitter.com/2pw9CbYCOn
Τέλος, για τον Λίβανο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπς ότι πρέπει άμεσα να βρούμε λύση διαρκείας για μια κατάσταση που δείχνει ένας πόλεμος χωρίς τέλος. Πρέπει να βρούμε λύση με την Χεζμπολάχ αλλά δε νομίζω πως θα είναι πιο δύσκολο από τους Φρουρούς της Επανάστασης, εξήγησε.
Στις δηλώσεις του ο Εμανουέλ Μακρόν είπε, μεταξύ άλλων, ότι το προσωπικό της Γαλλίας που βρίσκεται στην Μέση Ανατολή, αλλά και το αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ», θα συμμετέχει στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ για το άνοιγμα των Στενών. Παράλληλα, ακόμη τέσσερις χώρες θα μετέχουν στην συγκεκριμένη επιχείρηση ως κίνηση καλής θέλησης προς όλες τις πλευρές.
Φωτογραφία: Reuters
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